Курчатовский район Челябинска готовится отпраздновать свое 36-летие

В этом году Курчатовский район Челябинска отмечает 36-летие со дня своего основания. «В честь празднования для жителей района проведут череду культурно-массовых мероприятий, которые пройдут 18 и 19 августа. На протяжении двух дней местные жители смогут посетить разные интерактивные площадки, принять участие в конкурсах и играх», – сообщил сегодня, 16 августа, на аппаратном совещании Глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Сергей Васильевич также рассказал о текущих работах по благоустройству и содержанию Курчатовского района. В частности, к подрядчикам, выполняющим работы, возникли замечания: «На данных работах реализуются 14 муниципальных контрактов, – озвучил Глава района. – На прошлой неделе несколько встреч провели с подрядчиками на конкретных территориях. Мы составляем протоколы и ведем претензионную работу с целью качественного и своевременного выполнения работ по данным подрядам».

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Курчатовском районе продолжают монтаж наружного освещения на пешеходной зоне на Комсомольском проспекте и на пяти дворовых территориях.

По программе инициативного бюджетирования из 12 дворовых проездов работы завершены в пяти дворах.

Добавим, что в Курчатовском районе продолжается подготовка к отопительному сезону. В связи с проверкой теплосетей без горячего водоснабжения остаются четыре жилых дома, одно медицинское учреждение и одна школа.