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Ленинский район Челябинска остался без воды

В Ленинском районе Челябинска произошла крупная коммунальная авария на водоводе. Без воды остаются порядка 100 жилых многоквартирных домов.

Как сообщается на сайте МУП «ПОВВ», сегодня, шестого марта, в районе дома № 49 по улице Ереванской произошел порыв на водоводе. В результате без холодной и горячей воды остались около 100 жилых домов по улицам Дзержинского, Новороссийской, Машиностроителей, Кронштадтской, Сурикова, Чайкиной, Масленникова, Батумской, Ереванской, Безрукова, Коммунаров и в поселке Сельмаш.

На месте уже работает аварийная бригада.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в МУП «ПОВВ», на время проведения ремонтных работ для населения будет организован подвоз воды.