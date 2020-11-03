ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
LR-сила!

Ленинский район Челябинска отмечает 85-летний юбилей

Общество
Сегодня, 17:07
Размер текста

Ленинский район Челябинска отмечает 85-летний юбилей. С этой важной датой юбиляра поздравила глава города Наталья Котова.

«Уважаемые жители Ленинского района! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем - 85-летием района!

Ленинский район славится своей историей, традициями, трудовыми достижениями выдающихся земляков.

Это старейший район города Челябинска, который с каждым годом развивается, становится более красивым и удобным для жизни.

На территории района благоустраиваются парки и скверы, появляются новые места притяжения. Отрадно, что в работе над преображением района активное участие принимают жители Ленинского.

Я благодарю вас за вашу активность и неравнодушие, участие в судьбе района, за ваши идеи и предложения, которыми вы делитесь.

От всей души желаю Ленинскому району стабильного роста и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях!» - сказала Наталья Котова.

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов шутливо напомнил горожанам, чем знаменит Ленинский район:

 «Коренные жители района вряд ли скажут, что криминалом и лампасниками. Местные не обронят небрежно: «Ленарь», не ленясь произносить более уважительное «Ленинский».

Олег Митяев и Стас Ярушин.

Целая плеяда знаменитых на весь мир хоккеистов.

Стоянки первобытных людей на берегах озера Смолино и Одигитриевский женский монастырь.

Пруд «Девичьи слёзы» и «Плодушка».

«Белая металлургия» - ЧТПЗ и КОНАР, ставшие визитной карточкой города - места, куда так любят приезжать первые лица страны.

Сегодня старейшему району Челябинска 85 лет.

С днём рождения, родной район!

Ну и, как нацарапано на стене любого подъезда в Ленинском: LR-сила!»

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 14:25
Текслер наградил медработников за самоотверженность и профессионализм в борьбе с ковидом
Сегодня, 13:31
Ковид уносит жизни челябинцев
Сегодня, 12:45
Кусинские дети возвращаются домой из школы в кромешной тьме
Сегодня, 12:16
Челябинских обезьян отправили на карантин
Сегодня, 12:05
Специалисты управления пожарного надзора проверили «ковидные» госпитали Челябинска
Сегодня, 11:55
В Челябинской области растет число выявленных за сутки пациентов с ковидом
Сегодня, 11:41
Компания «Интерсвязь» вошла в число призеров международного IT-конкурса
Сегодня, 11:39
Запуск новой инфекционки в Челябинске позволит вернуть часть ковидных баз к обычной работе
Сегодня, 10:54
В Челябинской области приостановлена диспансеризация
Сегодня, 10:52
В Челябинске увеличат число рабочих, восстанавливающих жилой дом и больницу после взрыва
Среда обитания
Сегодня, 15:10
Челябинцы удивляются ямочному ремонту дороги в бору
Общество
Сегодня, 14:52
Митрополит Григорий освятит купола и кресты собора Рождества Христова
Новости
Сегодня, 16:48
Общество
Команда Челябинской области заняла третье место во всероссийском «Робофесте»
Сегодня, 16:46
Культура
В Челябинске откроется художественная выставка «Урал, Сибирь, Дальний Восток»
Сегодня, 16:19
Общество
Православные 4 ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери
Сегодня, 16:18
Культура
Музеи Челябинской области приглашают южноуральцев на «Ночь искусств»
Сегодня, 15:51
Происшествия
Прокуратура требует в два раза увеличить срок наказания для Тефтелева
Материалы рубрики
Сегодня, 16:48
Общество
Команда Челябинской области заняла третье место во всероссийском «Робофесте»
Сегодня, 16:19
Общество
Православные 4 ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери
Сегодня, 15:05
Общество
В Сатке откроется первая восстановительная реабилитационная комната для «особых» детей
Сегодня, 14:25
Общество
Текслер наградил медработников за самоотверженность и профессионализм в борьбе с ковидом
Сегодня, 12:45
Общество
Кусинские дети возвращаются домой из школы в кромешной тьме
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика