Ленинский район Челябинска отмечает 85-летний юбилей
Ленинский район Челябинска отмечает 85-летний юбилей. С этой важной датой юбиляра поздравила глава города Наталья Котова.
«Уважаемые жители Ленинского района! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем - 85-летием района!
Ленинский район славится своей историей, традициями, трудовыми достижениями выдающихся земляков.
Это старейший район города Челябинска, который с каждым годом развивается, становится более красивым и удобным для жизни.
На территории района благоустраиваются парки и скверы, появляются новые места притяжения. Отрадно, что в работе над преображением района активное участие принимают жители Ленинского.
Я благодарю вас за вашу активность и неравнодушие, участие в судьбе района, за ваши идеи и предложения, которыми вы делитесь.
От всей души желаю Ленинскому району стабильного роста и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях!» - сказала Наталья Котова.
Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов шутливо напомнил горожанам, чем знаменит Ленинский район:
«Коренные жители района вряд ли скажут, что криминалом и лампасниками. Местные не обронят небрежно: «Ленарь», не ленясь произносить более уважительное «Ленинский».
Олег Митяев и Стас Ярушин.
Целая плеяда знаменитых на весь мир хоккеистов.
Стоянки первобытных людей на берегах озера Смолино и Одигитриевский женский монастырь.
Пруд «Девичьи слёзы» и «Плодушка».
«Белая металлургия» - ЧТПЗ и КОНАР, ставшие визитной карточкой города - места, куда так любят приезжать первые лица страны.
Сегодня старейшему району Челябинска 85 лет.
С днём рождения, родной район!
Ну и, как нацарапано на стене любого подъезда в Ленинском: LR-сила!»
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