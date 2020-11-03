Ленинский район Челябинска отмечает 85-летний юбилей. С этой важной датой юбиляра поздравила глава города Наталья Котова.

«Уважаемые жители Ленинского района! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем - 85-летием района!

Ленинский район славится своей историей, традициями, трудовыми достижениями выдающихся земляков.

Это старейший район города Челябинска, который с каждым годом развивается, становится более красивым и удобным для жизни.

На территории района благоустраиваются парки и скверы, появляются новые места притяжения. Отрадно, что в работе над преображением района активное участие принимают жители Ленинского.

Я благодарю вас за вашу активность и неравнодушие, участие в судьбе района, за ваши идеи и предложения, которыми вы делитесь.

От всей души желаю Ленинскому району стабильного роста и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях!» - сказала Наталья Котова.

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов шутливо напомнил горожанам, чем знаменит Ленинский район:

«Коренные жители района вряд ли скажут, что криминалом и лампасниками. Местные не обронят небрежно: «Ленарь», не ленясь произносить более уважительное «Ленинский».

Олег Митяев и Стас Ярушин.

Целая плеяда знаменитых на весь мир хоккеистов.

Стоянки первобытных людей на берегах озера Смолино и Одигитриевский женский монастырь.

Пруд «Девичьи слёзы» и «Плодушка».

«Белая металлургия» - ЧТПЗ и КОНАР, ставшие визитной карточкой города - места, куда так любят приезжать первые лица страны.

Сегодня старейшему району Челябинска 85 лет.

С днём рождения, родной район!

Ну и, как нацарапано на стене любого подъезда в Ленинском: LR-сила!»