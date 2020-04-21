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Ленинскому району Челябинска - 85 лет: выбираем юбилейную эмблему

Общество
Сегодня, 15:50

Ленинский район Челябиска выбирает юбилейную эмблему по случаю своего 85-летия. 

В рамках подготовки района к празднованию (юбилей Ленинский отмечает в этом году) на портале "Активный житель 74" стартовал опрос для горожан, где им предлагается проголосовать за понравившийся вариант эмблемы (выбрать одно изображение из трех предложенных). Голосование продлится до первого мая включительно.

Ленинский район был создан в 1935 году, когда местные органы власти приняли решение об образовании в Челябинске трех районов, в том числе Сталинского и Кировского.

Сейчас Ленинский район расположен в юго-восточной части города и граничит на западе с Советским, на севере - с Тракторозаводским районами. Площадь Ленинского района составляет 75 тысяч квадратных метров. Численность населения, по данным двухлетней давности, превышает 190 тысяч человек.

Особенностью района является то, что он создавался как военно-промышленный комплекс. Все крупные промышленные предприятия района того времени (завод имени С.Орджоникидзе, завод электромашин, ТЭЦ-1, трубопрокатный завод, завод металлоконструкций, ГП «Сигнал», кузнечно-прессовый завод, механический завод), начавшие выпускать свою продукцию именно в годы войны, сыграли заметную роль в обеспечении победы в Великой Отечественной войне. 

Переход всей страны на мирные рельсы после окончания войны меньше всего отразился на Ленинском районе: многие годы он развивался под грифом «секретно», основную часть его индустриальной мощи составляла оборонная промышленность.

Ленинский район и сегодня остается базой развития важнейших сфер российской экономики: машиностроения, черной металлургии, энергетики, производства стройматериалов, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. 

Район занимает в городе второе место по объему промышленного производства. В общей сложности в Ленинском ведут свою деятельность более четырех тысяч предприятий и организаций.

В Ленинском районе широкая сеть учебных заведений - от дошкольных до учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Уникальность Ленинского района состоит еще и в том, что на его территории находятся крупные дворцы культуры, библиотеки, школы искусств. Каждое учреждение культуры имеет свое неповторимое лицо. 

Также Ленинский район по праву считается одним из самых спортивных в Челябинске. 

 

 

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