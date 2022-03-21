Лето не за горами: челябинские клумбы расцветут к первому июня

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила районным главам загодя подготовиться к высадке цветов. Градоначальница подчеркнула, что все клумбы внутри районов должны быть готовы к первому июня.

Чиновники отчитались, что с заключением контрактов проблем нет, работа активно ведется.

Кроме того, на аппаратном совещании в понедельник, 21-го марта, Наталья Котова напомнила челябинским чиновникам, что на заключение всех муниципальных контрактов по содержанию и благоустройству (кроме трехгодичного дорожного контракта) город должен максимально выйти к первому апреля.

Также мэр южноуральской столицы сообщила, что на этой неделе она с большой долей вероятностью посетит детские сады, строительство которых ведется с отставанием.

Своему заместителю по правовым и имущественным вопросам Надежде Рыльской Наталья Котова поручила сосредоточиться на скоплениях нестационарных торговых объектов на проспекте Победы, Комсомольском проспекте – на пересечении с улицами Чичерина и Чайковского.

«Обратите внимание и на другие районы, где, помимо тех киосков, что мы сносим, остаются законные объекты – нужно или изменить их внешний вид, приведя в соответствие с дизайн-кодом, или установить ограждения, которые соответствовали бы уровню современного города», - отметила Наталья Котова.