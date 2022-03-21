21.03.2022
Прокуратура Челябинска заступилась за жителей «умирающего» дома и заставила администрацию работать
21.03.2022
В Челябинской области на оздоровление детей в 2022 году направят более 250 миллионов рублей
21.03.2022
Генпрокуратура: россияне не должны нести наказание за использование Facebook и Instagram
21.03.2022
Южноуральцы остались без медалей чемпионата России по фристайлу в дисциплине биг-эйр
21.03.2022
Пограничное управление ФСБ контролирует вывоз продуктов и товаров из Челябинской области
21.03.2022
ВТБ запускает новый вклад на три месяца
Лето не за горами: челябинские клумбы расцветут к первому июня
21.03.2022
Наталья Котова выступила с предложением о моратории на снос востребованных у челябинцев киосков
21.03.2022
Наталья Котова заявила, что к 9 Мая Челябинск обязательно должен стать чистым
21.03.2022
Санкции Запада могут повлиять на ход благоустройства общественных пространств в Челябинске
05.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022