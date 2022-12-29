Листопрокатный цех ММК отмечает сорокалетие

Листопрокатный цех Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) сегодня, 29 декабря, отмечает сорокалетие.

Решение о начале проектных работ по строительству на ММК цеха по производству холоднокатаной углеродистой ленты мощностью 300 тысяч тонн в год правительство СССР приняло в 1972 году.

Строительство цеха было начато в июле 1974 года. В главном производственном корпусе площадью 74 тысячи квадратных метров было размещено 26 тысяч тонн основного оборудования, монтаж которого шел в 1980-82 годах.

«С июня 1982 года поочередно вступают в строй действующих агрегаты цеха: агрегат укрупнения и роспуска рулонов; непрерывно-травильный агрегат; пятиклетевой стан и термическое отделение; двухклетевой прокатно-дрессировочный стан. С 30 апреля по первое октября того же года вводились в эксплуатацию все пять агрегатов продольной резки стальной ленты. 29 декабря 1982 года приказом №1211 Минчермета СССР был утвержден акт рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию первой очереди комплекса цеха углеродистой ленты на ММК. Эта дата и стала днем рождения ЛПЦ № 8», - отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Основными потребителями продукции цеха стали автомобильные и машиностроительные заводы. Потребности заказчиков диктовали необходимость расширения сортамента продукции из высокоуглеродистых и легированных марок стали. Цех освоил производство ленты различной толщины и ширины. В 1983 году был освоен выпуск ленты из стали марки 65Г толщиной от 0,5 до трех миллиметров. В 1985 году началась отгрузка ленты многочисленным зарубежным потребителям. В 1988-м было освоено производство ленты из стали марок 50, 20Х, 15 ХГЮА и др.

На проектную мощность цех вышел в конце 80-х годов прошлого века. ЛПЦ-8 является лидером в России по производству холоднокатаной ленты из углеродистых и высоколегированных конструкционных сталей различного назначения. Одним из первых на ММК этот цех получил на свою продукцию сертификат по стандарту ISO/ТУ 16949:2002 для автомобильной промышленности. За годы работы коллектив цеха освоил сложное оборудование и технологию производства ленты из самых различных марок стали, включая и углеродистые стали обыкновенного качества, и конструкционные высококачественные легированные стали повышенной прочности и твердости. В цехе внедрены новые технологии холодной прокатки, не уступающие лучшим мировым образцам. Продукция цеха востребована крупнейшими российскими автомобилестроительными предприятиями.

С декабря 2009 года с целью снижения затрат и для обеспечения роста производительности труда восьмой листопрокатный цех был объединен с расположенным по соседству седьмым листопрокатным. Таким образом, в ЛПЦ-8 были переданы функции по производству и отгрузке гнутых профилей, черной и оцинкованной трубы, дорожных ограждений, горячекатаных полос, что еще более расширило марочный сортамент выпускаемой в цехе продукции.

В 2016 году здесь запущен в работу агрегат продольной резки №7. Сортамент выпускаемой продукции - холоднокатаная, горячекатаная лента, лента оцинкованная, с полимерным покрытием, толщиной от 0,3 до 4,5 миллиметра, шириной - от десяти до 500 миллиметров.