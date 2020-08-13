Лучший начальник караула живет в Челябинске

В ГУФСИН России по Челябинской области прошел второй этап смотра-конкурса на звание лучшего начальника караула. Представлять наш регион на уровне УрФО будет Ильяс Хусаинов из Челябинска.

В этом году за призовые места боролись 38 сотрудников ГУФСИН. Во время соревнований конкурсанты демонстрировали навыки в специальной, огневой, физической и строевой подготовках.

«В рамках конкурсной программы мы выполняли боевые приемы борьбы, прошли проверку на выносливость, быстроту и ловкость. За определенное время необходимо было преодолеть тысячу метров, подтянуться на перекладине, показать свою строевую выправку. Сдавали также нормативы по огневой подготовке, - рассказал начальник караула ИК-6 капитан внутренней службы Александр Кудря.

По итогам пройденных испытаний лучшим начальником караула на Южном Урале стал сотрудник ИК-4 капитан внутренней службы Ильяс Хусаинов. Он показал наивысший результат в специальной и физической подготовках.

В уголовно-исполнительной системе Ильяс служит чуть больше года, но уже сумел заявить о себе, став прекрасным примером для других сотрудников. Победитель представит Челябинскую область в смотре-конкурсе на звание лучшего начальника караула среди сотрудников УИС Уральского федерального округа.