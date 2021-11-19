Лугачева: QR-коды для посещения баров и ресторанов не будут отменены, пока не появится коллективный иммунитет

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева еще раз подтвердила, что жители Челябинской области, не имеющие действующего QR-кода, не смогут в декабре 2021 года и в новогодние каникулы 2022 года посетить рестораны, кафе и бары.

Об этом Наталья Лугачева сообщила сегодня, 19 ноября, на пресс- конференции для журналистов, которая состоялась в правительстве Челябинской области.

«Скорость распространения коронавирусной инфекции большая. Мы понимаем, что введение строгих мер было практически гибелью для многих предприятий общепита. Но запрет на работу ресторанов в ночное время и проверка QR-кодов у посетителей не будут сняты до тех пор, пока не появится коллективный иммунитет. К нам обращались рестораторы с просьбой отметить запрет на работу после 23 часов. Мы видим, что прибыль данных предприятий сократилась более чем на 50 процентов. Но есть поручение президента, и мы его не можем комментировать», - сказала Лугачева.

Напомним, соответствующие ограничения введены распоряжением губернатора Алексея Текслера «О продлении на территории Челябинской области нерабочих дней в 2021 году».

Согласно документу, с первого декабря 2021 года по девятое января 2022 года посетить рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания смогут только те, у кого есть QR-код (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет).