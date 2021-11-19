19.11.2021
Директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшей дольщиков, заключили под стражу
19.11.2021
В развлекательные заведения Челябинской области не пустят посетителей с QR-кодами, полученными на портале «Госуслуги Москвы»
19.11.2021
Виктор Чернобровин Новый год встретит дома
19.11.2021
В челябинском горсаду имени Пушкина в субботу откроется каток
19.11.2021
Возмущаться бесполезно: челябинцам еще раз объяснили, что охранники объектов торговли имеют законное право требовать QR-коды
19.11.2021
Лугачева: QR-коды для посещения баров и ресторанов не будут отменены, пока не появится коллективный иммунитет
Лугачева: QR-коды для посещения баров и ресторанов не будут отменены, пока не появится коллективный иммунитет
19.11.2021
Южноуральских бизнесменов власти не бросят
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
18.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Впервые с начала пандемии за сутки заболело ковидом более 600 южноуральцев
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021