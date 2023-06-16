Магнитка взяла Гран-при отраслевого фестиваля «Под звуки нежного романса»

Представлявшая первичную профсоюзную организацию Группы ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Наталья Назаренко из цеха «Энергосервис» ООО «Объединенная сервисная компания» признана абсолютным победителем V Всероссийского отраслевого фестиваля романса «Под звуки нежного романса».

В Железногорске Курской области состоялись сразу два традиционных музыкальных форума горно-металлургического комплекса России – помимо фестиваля романса, там проходил XVIII Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни «Мелодия души». Организаторами отраслевого музыкального конкурса выступили Центральный Совет ГМПР, Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», Михайловский ГОК и его профсоюзная организация.

В мероприятиях приняли участие 57 исполнителей из 13 регионов России, а также гости из Белоруссии - работники БелАЗа. В число лауреатов фестиваля «Мелодия души» вошел представитель Магнитки - Олег Баторгин из кислородно-конвертерного цеха ПАО «ММК», а Наталья Назаренко из ООО «ОСК» стала обладателем Гран-при фестиваля «Под звуки нежного романса».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», это далеко не первая победа талантливой исполнительницы. В прошлом году она стала обладателем Гран-при комбинатского фестиваля авторской песни «Перекликаются гитары, переплетаются сердца», а в 2021 году завоевала Гран-при регионального конкурса Федерации профсоюзов Челябинской области «Рабочая песня 2021». Также в 2022 году Наталья Назаренко заняла первое место в номинации «Боевой профсоюз, боевая рабочая песня, профсоюзный хит» на IX открытом Уральском конкурсе рабочей песни «УралPROтруд», походившем в городе Первоуральске Свердловской области.