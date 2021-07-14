Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем

В Магнитогорске (Челябинская область) в состав Попечительского совета Библиотеки Крашенинникова вошел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Изменения в учредительные документ внесли депутаты городского Собрания. Как отметили депутаты, совет был создан в 2002 году и традиционно в его состав совета входил руководитель региона.

Инициатива решения о возможности включении нынешнего губернатора в Попечительский совет принадлежит депутату Госдумы Павлу Крашенинникову, чье имя и носит библиотека. Согласие Алексея Текслера получено.

В попечительский совет входит 11 человек, в том числе председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников., глава города Сергей Бердников, депутат Госдумы Виталий Бахметьев, председатель городского Собрания Александр Морозов.

Библиотека работает в тесном контакте более чем со 100 учреждениями, организациями, частными лицами на условиях взаимовыгодного партнерства.