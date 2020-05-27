Магнитогорские депутаты исполняют наказы жителей

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) планируют выполнить наказы жителей до середины лета.

Председатель городского Собрания Александр Морозов отметил, что всего в Реестре наказов на 2020 год запланировано 61 мероприятие, по 54 из них прошли торги и определен подрядчик.

Полным ходом идёт благоустройство внутриквартальных территорий: устанавливаются ограждения, скамейки, детское игровое оборудование. Среди наказов - устройство заездных карманов, приобретение оргтехники и стройматериалов в школы и детские сады.

"В целом работа движется, и мы надеемся - к середине лета все наказы избирателей будут выполнены", - подчеркнул спикер.