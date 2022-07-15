Магнитогорские полицейские вручили российский паспорт 96-летней жительнице Мариуполя

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) вручили паспорт гражданина РФ 96-летней женщине, прибывшей из Мариуполя (Донецкая Народная республика).

Сотрудники подразделения по вопросам миграции с пониманием отнеслись к просьбе пожилого человека и в сжатые завершили все необходимые процедуры.

В подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России Челябинской области проводится ежедневный (кроме воскресенья) прием граждан, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины. Особое внимание, исполняя указы президента РФ, стражи порядка уделяют людям пожилого возраста: полицейские с пониманием относятся к сложившимся жизненным обстоятельствам.

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Первым человеком в Челябинской области, получившим паспорт гражданина Российской Федерации в рамках изменения в законодательстве, стала 96-летняя Валентина Пономарева, прибывшая из Мариуполя. Сегодня, 15-го июля, накануне Дня металлурга, сотрудники подразделения по вопросам миграции УМВД Магнитогорска выехали к пожилой женщине домой и вручили документ. Магнитогорск является для Валентины Пономаревой родным городом – здесь она жила с родителями и окончила фельдшерскую школу.

Валентина Ивановна родилась в июне 1926 года в Оренбургской области. В скором времени ее родители приехали на строительство города металлургов Магнитогорска. Благодаря полученному медицинскому образованию она работала в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. С 17 лет молоденькая сестричка стала донором, обеспечивая нуждающихся кровью.

Победу Валентина Пономарева встретила в Магнитогорске. В 1945 году она была награждена медалью «За трудовую доблесть». После войны, окончив Магнитогорский индустриальный техникум, Валентина Ивановна уехала в Узбекистан, где требовались специалисты для работы на металлургическом заводе, а затем был Мариуполь, куда она переехала вместе с семьей.

Вернувшись в 2022 году в родной Магнитогорск, Валентина Пономарева обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления соответствующих документов. Сотрудники полиции с пониманием отнеслись к просьбе пожилого человека. С учетом сложившихся обстоятельств и в силу преклонного возраста заявительницы управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области было принято решение помочь женщине в подготовке необходимых документов и оформить российское гражданство в максимально сжатые сроки.

Получая из рук полицейских заветный документ, растроганная их вниманием женщина поблагодарила сотрудников городского управления МВД за быстроту оформления необходимых документов, проявленные по отношению к ней чуткость и заботу.