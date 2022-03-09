Магнитогорским детям подарят «Катюшу»

В Магнитогорске (Челябинская область) в популярном загородном центре «Горное ущелье» будет установлен макет легендарной «Катюши». Передачу в безвозмездное пользование детскому оздоровительно-образовательному комплексу ММК данного муниципального имущества согласовали депутаты городского Собрания.

В Музей военной техники центра будет передан макет МП-13 ракетной установки «Катюша». Ранее он находился в бывшем ДОСААФ.

В настоящее время одна часть макетов боевой техники ДОСААФ обосновалась в недавно открытом сквере «Патриотический».

Другая часть – а это уже пять объектов патриотической направленности – была передана детскому загородному комплексу в декабре прошлого года.

Это макеты самолета, тягача-амфибии, морской торпеды и зенитно-ракетного комплекса С-75.

На территории лагеря будет создана выставочная площадка, где и установят все макеты.