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01.02.2024

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ММК
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01.02.2024 10:15
Фото: Андрей Серебряков

Магнитогорский металлургический комбинат отмечает 92-летие

Магнитогорскому металлургическому комбинату (Челябинская область) сегодня, первого февраля, исполнилось 92 года.

В этот день в 1932 году на первой доменной печи Магнитки был получен первый чугун. С тех пор предприятие удерживает позиции одного из лидеров отечественной и мировой металлургии, успешно внедряя современные технологии и осваивая новые виды продукции.

Будучи одним из первых предприятий эпохи индустриализации, ММК является воплощенной мечтой о бесконечном могуществе человеческого труда, перед которым не способны устоять никакие преграды.

Магнитогорский металлургический комбинат не только оставил яркий след в истории, но и по сей день продолжает вносить ощутимый вклад в российскую экономику, обеспечивая потребности базовых отраслей промышленности.

Сегодня ПАО «ММК» - это современный производственный комплекс, выпускающий инновационную и востребованную рынком металлопродукцию с преобладающей долей продукции высоких переделов. За 92 года на ММК произвел 683 миллиона тонн чугуна, выплавил 880 миллионов тонн стали, выпустил 728 миллионов тонн проката.

Компания успешно реализует Стратегию развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года, в рамках которой поставлены цели стать лучшим поставщиком металлопроката для ведущих металлопотребляющих отраслей отечественной экономики, решить задачу отраслевого лидерства в области операционной эффективности, а также следовать принципам устойчивого развития и социальной ответственности.

В настоящее время ММК занимает лидирующие позиции на рынке металлопродукции для трубной промышленности и автопрома, в производстве металлопроката с покрытием и в других сегментах металлопотребления.

Большое внимание уделяется развитию работы с клиентами, повышению операционной и функциональной эффективности бизнеса, цифровизации, укреплению различных аспектов устойчивого развития, включая социальные вопросы и экологическую повестку.

Комбинат последовательно снижает нагрузку на окружающую среду, исполняет свои социальные обязательства перед работниками и жителями территорий присутствия, обеспечивает прозрачность корпоративного управления.

В 2023 году ПАО «ММК» стало первым предприятием черной металлургии в России, получившим комплексные экологические разрешения по всем объектам негативного воздействия на окружающую среду. Затраты ПАО «ММК» на природоохранные цели только в период 2017-2022 годов превысили 72 миллиарда рублей.

«Несмотря на все сложности, ММК продолжает реализацию программы технического перевооружения, ключевым элементом которой является реконструкция коксохимического производства со строительством комплекса коксовой батареи №12. Ее запуск позволит вывести из эксплуатации устаревшие мощности в коксохимическом производстве, что обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Одним из драйверов развития ММК в последние годы является цифровая трансформация. Если в 2023 году «цифровой портфель» включал более 30 проектов с бюджетом свыше 500 миллионов рублей, то в 2024 году запланировано увеличение бюджета цифровизации до 800 миллионов рублей. Примерно столько же составят и ожидаемые бизнес-эффекты.

Традиционно значимая составляющая деятельности ММК - благотворительность и различные социальные проекты, затраты компании на которые ежегодно составляют около 3,5 миллиарда рублей.

Знаковым и масштабным проектом для Магнитогорска является создание городского курорта «Притяжение» – многофункционального паркового пространства, объединяющего развлекательные, спортивно-событийные и рекреационные объекты. В 2023 году вошла в строй вторая очередь проекта. Его инициатором и ключевым инвестором выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

ММК продолжает развиваться, осваивать новые рыночные ниши и современные инновационные виды продукции, запускать высокотехнологичные производственные комплексы и усиливать социальные аспекты своей деятельности, внося неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Магнитогорска и всего Южного Урала.

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30.01.2024 08:36

В Челябинске запустили новый автобусный маршрут между АМЗ и ЧКПЗ

29.01.2024 21:30

Несколько поселков под Челябинском обесточены из-за нарушения в работе электросети

29.01.2024 21:09

Вечером в небе над Челябинском отмечены яркие вспышки (ВИДЕО)

29.01.2024 19:17

Анонсы событий и мероприятий на 30 января (18+)

29.01.2024 18:04

На озерском «Маяке» торжественно открыли «Мирный атом»

29.01.2024 18:02

На два маршрута между Челябинском и Копейском выйдут новые автобусы

29.01.2024 17:56

В Челябинске вынесли приговор бандиту, скрывавшемуся 10 лет от правосудия

29.01.2024 17:48

Вторник в Челябинской области будет туманным и малоснежным

29.01.2024 17:45

Челябинские власти реализовали недострой на Чистопольской, к торгам готовят и объект на Валдайской

29.01.2024 17:15

Челябинцы смогут принять участие во всероссийском марафоне экопривычек

29.01.2024 16:59

В Челябинске закроют движение транспорта по Электростальской

29.01.2024 16:46

В «Солнечной долине» наградили спасителей ребенка

29.01.2024 16:35

На флешмобе в Челябинске пересчитали «Снеговиков-добряков»

29.01.2024 16:01

Челябинку, хранившую труп расчлененного сожителя на балконе, отправят в колонию

29.01.2024 15:03

Фестиваль комплекса ГТО продолжается в Челябинской области

29.01.2024 14:42

Челябинцев научат определять «ранг святости» самых почитаемых на Руси покровителей

29.01.2024 14:39

ЦИК РФ зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента

29.01.2024 14:10

Родным павшего героя СВО из Челябинской области вручили «Золотую звезду»

29.01.2024 13:58

Жителям негде гулять: в Челябинске усилят расчистку пешеходных зон

29.01.2024 13:48

В Челябинской области озвучили численность постоянного населения

29.01.2024 13:36

В Челябинске расследуют гибель ребенка в утробе матери в стенах роддома

29.01.2024 13:17

Хороший день для Сэлинджера: в Челябинске молодые литераторы обсудили классику мировой литературы

29.01.2024 12:33

В Челябинске ограничили движение по улице Елькина

29.01.2024 12:22

В Челябинске стабилизируют график движения транспорта с учетом жалоб пассажиров

29.01.2024 12:13

Розы на песке: в Челябинске состоялся премьерный показ «Гладиаторов»

29.01.2024 11:59

Челябинская Публичка посвятила книжную выставку юбилею Павла Бажова

29.01.2024 11:47

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска покидает пост