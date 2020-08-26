Магнитогорскому дворнику исполнилось 5 лет!

Ровно пять лет назад в городском сквере Металлургов города Магнитогорска (Челябинская область) появилась бронзовая композиция «Дворник» - красивая женщина с метлой и вылезающий из люка сантехник.

Скульптура была создана по инициативе председателя Магнитогорского городского Собрания Александра Морозова. Именно он предложил увековечить символ чистоты и порядка и знак благодарности жителей простым работникам коммунального хозяйства.

Во время торжественного открытия с лёгкой руки спикера Собрания родилась примета - если потереть за кончик метлы, то в доме и городе будут чистота и порядок.

Кстати сказать, эту скульптурную композицию можно реально считать народным памятником: на его изготовление не было затрачено ни копейки бюджетных средств. Всё сделано на деньги благотворителей. Скульптором стал Александр Сильницкий (г. Екатеринбург), создавший много высококлассных работ из мрамора, гранита, бронзы и других материалов. Самым известным произведением Сильницкого является памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади в Екатеринбурге.

А в магнитогорском сквере возле дворника любят гулять и фотографироваться горожане разных возрастов. С днем рождения, бронзовый Дворник!