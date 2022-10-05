Максут Шадаев о запуске 5G Интернета, развитии внутреннего туризма и будущем ЦОДов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев в рамках организованного ПАО «Ростелеком» пресс-тура ответил на вопросы журналистов, приехавших в Москву из разных регионов страны.

Министр подчеркнул, что серьезным достижением всех причастных к теме цифровизации является создание в России рыночной, конкурентной отрасли связи: гражданам РФ есть из кого и что выбирать.

Беседа министра с представителями прессы - победителями этапов традиционного, 11-го по счету конкурса региональных СМИ и блогеров «Вместе в цифровое будущее», итоги которого перед этим подвели «Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric, АО «Шнейдер Электрик»), - прошла в неформальной, дружеской обстановке - безо всяких ограничений: журналисты спрашивали все, что их по-настоящему интересовало, Максут Игоревич отвечал – подробно и аргументированно.

Компетентный, грамотный, открытый для общения, увлеченный, неравнодушный, позитивный – таким министра увидели представители российских средств массовой информации и блогеры.

В ходе разговора с Максутом Шадаевым журналисты узнали, например, о том, что в отдаленные районы Якутии обязательно придет высокоскоростной Интернет, доберется цивилизация-цифровизация и до высокогорных населенных пунктов Хакасии, где, по словам представительницы местного СМИ, сегодня нет даже сотовой связи. При этом места невероятно красивые, живописные – просто-таки рай для туристов (вопрос, собственно, состоял в том, как будет развиваться в России внутренний туризм).

«Вопрос по поводу туристических локаций на территории страны (а их будет становиться все больше, так как сейчас в приоритете внутренний вектор), мы сейчас прорабатываем совместно с операторами. Так как местные, российские достопримечательности будут привлекать больше туристов, абонентов, операторы связи прямо заинтересованы в том, чтобы устанавливать в этих точках свои базовые станции, оказывать услуги. В настоящее время мы делаем сопоставление туристических маршрутов, туристических мест, пытаемся понять, какие локации операторы связи закроют за счет собственных инвестиций. Что касается горного туризма – он привлечет десятки, сотни тысяч человек, поэтому экономический эффект от установки в высокогорных точках базовых станций будет, несомненно, так что операторы смогут заниматься их установкой на собственные средства», - отметил Максут Шадаев.

По его словам, исследование по туристическим маршрутам будет проведено до конца текущего года.

«Тогда мы поймем, где инвестировать сможем мы, а где операторы могут вложиться сами», - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны.

Также Максут Шадаев высказал свою точку зрения по вопросу целесообразности внедрения цифровых помощников в образовательных учреждениях России.

«Тема цифровизации школ очень чувствительная. В ковидные и постковидные времена она вызывала очень бурные дискуссии – в частности, речь о дистантах. Мы все же технологическое ведомство и считаем, что политику здесь должно определять министерство просвещения Российской Федерации. Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения страны – прим.) отвечает за большую, очень серьезную систему. Мы готовы реализовывать технические задачи, которые он перед нами поставит. При этом отмечу: нам кажется, что, конечно, цифровые помощники либо должны быть в каждой школе, либо нужно создавать какие-то межшкольные методические центры, которые помогали бы учителям в освоении технологий. Но опять же в той степени, в которой минпросвещения посчитает это необходимым. Потому что качество образования все же, в первую очередь, зависит от прямого контакта с учителем. Понятно, что технологии могут помогать педагогу, но точно его не заменят», - уверен Максут Шадаев.

По его словам, главная задача внедрения современных технологий – облегчить жизнь учителя, избавить его от рутины, чтобы он мог больше времени уделять непосредственно образовательному процессу.

«Это Сергей Сергеевич транслирует как главный приоритет», - отметил Максут Игоревич.

Порассуждал министр цифрового развития России и о будущем IT-отрасли страны, подчеркнув, что чем больше IT-специалистов, тем лучше. Пока, заявил Максут Шадаев, чувствуется дефицит кадров, и он очень большой. По его словам, IT-отрасль – понятие всеобъемлющее, здесь невероятное множество направлений, так что много «айтишников» просто не бывает.

«Сегодня мы четко понимаем, что на передний план в IT-сфере должна выходить робототехника, что мы должны больше внимания уделять вопросам, связанным с микроэлектроникой», - сказал министр.

Прокомментировал Максут Шадаев и вопрос о будущем Центров обработки данных (ЦОДов), заявив, что все планы по их развитию реализуются, выполняются и что данный факт министерству подтверждает ПАО «Ростелеком» (о ситуации с ЦОДами в этот же день, 28-го сентября, с журналистами говорил президент компании Михаил Осеевский – в ходе пресс-конференции, предварившей награждение победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее).

«С самого начала спецоперации мы дали возможность компаниям, которые производят российское оборудование, тяжелые сервера, системы хранения данных, брать льготные кредиты. Эта мера, которой многие компании воспользовались сразу, что позволило им инвестировать в закупку комплектующих. Будущее у ЦОДов есть, и мы в них очень верим», - резюмировал Максут Шадаев.

Также министр порадовал журналистов и блогеров новостью о том, что на рассмотрение депутатов Госдумы (в предстоящую сессию) планируется внести подготовленный министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ законопроект по спам-звонкам, призванный помочь гражданам России противостоять телефонным атакам незнакомцев, в числе которых и интернет-мошенники.

«Законопроектом предусмотрено определенное количество разрешенных звонков абонентам. Если звонки продолжат поступать сверх нормы и от незарегистрированных лиц, их начнут штрафовать. В настоящее время мы дорабатываем данный законопроект. Он будет представлять собой достаточно серьезную конструкцию», - пояснил Максут Шадаев.

Рассказал министр и о том, что в 2024-м году в городах-миллионниках Российской Федерации планируется запуск 5G Интернета – благо, специалисты, у которых есть амбиции произвести российские базовые станции пятого поколения, в стране имеются, и это, подчеркнул Максут Игоревич, не может не радовать.