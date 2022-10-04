Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский провел в Москве большую пресс-конференцию для журналистов, ставших победителями различных этапов традиционного, 11-го по счету конкурса среди региональных СМИ и блогеров «Вместе в цифровое будущее», которая предварила церемонию награждения победителей федерального этапа (лидеры были названы в пяти номинациях).

Михаил Осеевский поблагодарил представителей СМИ, слетевшихся в столицу со всей страны, за сотрудничество, отметив, что умение ориентироваться в информационном пространстве, понимать, что и почему происходит вокруг, сегодня важно, как никогда.

Отвечая на один из вопросов, президент «Ростелекома» рассказал о росте спроса на создание Центров обработки данных (ЦОДов) – как со стороны госорганов, так и со стороны крупных компаний. Как показала состоявшаяся на прошлой неделе встреча Михаила Осеевского с ректорами крупнейших российских университетов, у вузов также есть потребность в такого рода услугах.

«Особенностью текущего периода является то, что возможности потребителей и заказчиков самостоятельно покупать серверное оборудование значительно ухудшились, и, естественно, все обращаются к профессиональным игрокам, которые эту задачу решают. Мы по-прежнему много инвестируем в ЦОДы, в том числе в регионах. Хотим, чтобы Центры обработки данных присутствовали, по крайней мере, во всех центрах наших федеральных округов. Там, где ЦОДы уже есть, наращиваем мощности. Сейчас выбираем территорию на Дальнем Востоке (между Хабаровском и Владивостоком), где также будет создан Центр обработки данных», - отметил Михаил Осеевский.

Также он заявил о готовности компании разрабатывать решения в сфере развития цифрового туризма. И здесь у «Ростелекома» есть все шансы проявить себя, ведь «пространство для маневра» у сотрудников компании огромное.

«Особенность нашей стратегии состоит в том, что мы даем максимальную свободу нашим территориальным подразделениям, филиалам, дочерним компаниям. Я всегда говорю, что бизнес – это творчество. И здесь будет выигрывать тот, кто будет лучше понимать запросы потребителей услуг, придумывать решения, пробовать что-то новое. С этой точки зрения у нас огромное количество разных активностей в разных регионах», - заверил Михаил Осеевский.

Он отметил, что сегодня, с учетом разных ограничений, запретов на выезд в ряд стран, интерес ко внутреннему туризму у россиян многократно вырос – это, по словам президента «Ростелекома», азбучная истина.

«Мы все теперь больше ездим по стране, нежели выезжаем за рубеж. Все современные технологии, которые должны использоваться и местными властями, и участниками рынка - гостиницами, ресторанами, музеями - с целью донесения информации до потенциальных гостей, очень важны. И я уверен, что количество таких приложений, продуктов, платформ будет расти. Думаю, они везде будут иметь свою специфику, свои нюансы. И вообще это должен быть живой, проактивный процесс. Мы как технический, технологический партнер, наверняка, найдем здесь свою нишу. Конечно, это потребует соответствующих решений. Информацию нужно будет где-то накапливать, обеспечивать к ней быстрый, легкий доступ. Мы, несомненно, будем двигаться в эту сторону, однако инициаторами развития цифрового туризма, конечно, должны быть местные комьюнити, местные сообщества, активные люди», - уверен Михаил Осеевский.

Прокомментировал президент ПАО «Ростелеком» и тему реализации пятилетней Стратегии компании, принятой на период с 2021-го по 2025-й год, заявив, что меняться она не будет.

«По-прежнему считаем цели - в первую очередь, операционные, финансовые, которые сформулировали до 2025-го года, - достижимыми, несмотря на все проблемы и сложности. Мы видим, что наша ставка на развитие новых растущих направлений оправдывается. Это и ЦОДы, и облачные вычисления, и информационная безопасность. Быстро растет наша доля на рынке создания государственных информационных систем. Сегодня мы развиваем не только портал госуслуг, но и социальное казначейство – это новое ИТ-решение Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Работаем с Росреестром, министерством здравоохранения, теперь и с Фондом обязательного медицинского страхования (буквально на прошлой неделе «Ростелеком» назначили единственным исполнителем госконтрактов – прим.). Есть еще целый ряд министерств и ведомств, где мы действуем. Конечно, это требует дополнительных ресурсов, новых людей, лидеров, менеджеров», - заявил Михаил Осеевский.

Кроме того, подчеркнул президент ПАО «Ростелеком», по-прежнему очень устойчиво развиваются традиционные телекоммуникационные услуги компании, что совершенно закономерно: сегодня никто не может представить свою жизнь без высокоскоростного доступа в Интернет, без мобильной связи, без систем видеонаблюдения.

«Поэтому в целом мы удовлетворены тем, как реализуем нашу стратегию. И пока менеджемент считает, что нет никакой необходимости ее менять», - сказал Михаил Осеевский.

Он отметил, что за последние годы «Ростелеком» превратился в современную ИТ-компанию со множеством различных решений, продаваемых на рынке.

Важным и актуальным, по мнению Михаила Осеевского, является взаимодействие компании с высшими учебными заведениями.

«Мы начали большой проект, основная цель которого – дать студентам и преподавателям возможность знакомиться с самыми передовыми решениями, которые сегодня создаются нами, чтобы к моменту окончания учебы они были вооружены самыми современными знаниями, могли влиться в работу по внедрению подобных решений. Сегодня мы сотрудничаем с четырьмя университетами (в следующем году их число может вырасти до 15-ти – прим.). В этих вузах мы начинаем работать в рамках цифровых кафедр и отдельных лабораторий. Мы выбрали три направления – это те продукты, которые мы сами разрабатываем и которые уже много где используются. Это решение DevOps по разработке и созданию программ, решение в сфере информационной безопасности и решение в области обработки больших данных. Именно по этим направлениям мы будем взаимодействовать с университетами», - отметил Михаил Осеевский.

По его словам, интерес к данному взаимодействию со стороны студентов и преподавателей превзошел ожидания «Ростелекома» - он оказался невероятно большим: очевидно, что взаимодействие с провайдером сегодня очень востребовано.

«Кроме того, мы по-прежнему проводим всероссийские Олимпиады для студентов и школьников по информационной безопасности. Спрос на этих специалистов огромный. «Ростелеком» является лидером на рынке предоставления коммерческих услуг по обеспечению информационной безопасности. И в настоящее время у нас появилось огромное количество новых клиентов - и государственных, и корпоративных, причем на всей территории страны», - сказал Михаил Осеевский.