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Маленьким южноуральцам из многодетных малоимущих семей помогают собраться в школу

Общество
Сегодня, 10:18
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В Челябинской области детям из многодетных малоимущих семей и детям-инвалидам из малоимущих семей органы социальной защиты помогают собраться в школу.

Размер выплаты составляет полторы тысячи рублей, получено уже две тысячи заявлений, больше всего – из Челябинска и Магнитогорска.

Принимать заявления в регионе начали с 19-го августа. Как сообщает минсоц Челябинской области, пособие смогут получить свыше 34-х тысяч детей. Выплаты единовременного социального пособия начнут поступать на лицевые счета родителей или через отделения почтовой связи в первых числах сентября.

Как пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина, при расчете учитывались необходимые для начала школьного сезона наборы.

Для начисления пособия достаточно одного заявления, которое можно подать в управление социальной защиты населения по месту жительства в электронном виде. Остальные документы сотрудники соберут самостоятельно, запросят в случае необходимости у заявителя либо получат в рамках межведомственного взаимодействия.

 

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