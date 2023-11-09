09.11.2023
У копейчан должна появиться долгожданная ледовая арена
09.11.2023
Магнитогорский аэропорт ищет разработчика нового аэровокзального комплекса
09.11.2023
Челябинские теннисисты взяли два «золото» и «серебро» летних Игр паралимпийцев
09.11.2023
Девы-похитительницы из Каслей: дело передано в суд
08.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 9 ноября (18+)
08.11.2023
«Дебаркадер-2023» стал ярким и запоминающимся событием в культурной жизни Челябинска
Малышка и Королева прибыли из Красноярска в Челябинск к жениху-косуле
13.10.2023
Счастливы вместе: белорукие Рокки и Ангелина наслаждаются друг другом под крышей Челябинского зоопарка
14.09.2023
Челябинский зоопарк продолжает получать поздравления с 27-м днем рождения
08.09.2023
С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша
05.09.2023
Обворожительную белорукую «гимнастку» Ангелину представил широкой публике Челябинский зоопарк
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023