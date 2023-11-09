Малышка и Королева прибыли из Красноярска в Челябинск к жениху-косуле

В Челябинский зоопарк прибыли две грациозные красавицы – косули Малышки и Королева. Обе тонкие-звонкие дамы приехали в столицу Южного Урала, чтобы осчастливить одного и того же самца, который, как шутят в учреждении, будет очередным многоженцем зоопарка.

На самом деле обе быстроногие невесты в Челябинске еще с начала октября. В наш зоопарк они приехали издалека – из Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Месяц были на адаптации и карантине. А теперь – познакомились со своим суженым.

Как рассказывают в Челябинском зоопарке, тройное свидание прошло спокойно: одна невеста проявила робкий интерес, вторая продемонстрировала совершенное равнодушие. Сам же новоиспеченный жених находился в смятении, выглядел растерянным.

«Но мы уверены, что у косуль все стерпится, сложится, слюбится», - отмечают в зоопарке, а многочисленные подписчики учреждения умиляются красоткам-невестам и желают им семейного счастья с суженым (даже слово придумали специально для этого трио придумали: «скосулится», которое, вероятно, означает то же, что и «слюбится»).