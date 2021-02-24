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Мастера из Златоуста сделают эксклюзивные короны для победителей Кубка мира по фристайлу

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Мастера из Златоуста сделают эксклюзивные короны для победителей Кубка мира по фристайлу

Спортсменов, которые покажут наилучшие результаты на Кубке мира по фристайлу, который пройдет в Миассе ждут не только фирменные медали, но и короны победителей, которые изготовят мастера из Златоуста (Челябинская область)

12-13 марта на базе ГЛК «Солнечная долина» стартует Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».



Награждение победителей миасского Кубка мира коронами стало уже доброй традицией. Среди спортсменов наблюдается ажиотаж перед стартами, так как каждый хочет стать обладателем необычного приза.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, эскизы корон и медалей 2021 года уже согласованы с представителями организационного комитета, со дня на день мастера приступят к работе. Изготовлением корон с покрытием из 24-каратного золота для лучших фристайлистов в этом году также занимается фирма «ЛиК» - мастерская декоративно-прикладного искусства города Златоуста.

Приобрести билеты можно на сайте kassir.ru и в кассах курорта.