Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов

Сегодня, 29 декабря, в канун Нового 2022 года, в городе Коркино Челябинской области три красивые женщины – глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина, председатель попечительского совета благотворительного фонда Русской медной компании Татьяна Алтушкина и президент попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер – торжественно перерезали красную ленточку, открыв после реконструкции здание детского сада номер 32 «Радуга».

Проект стоимостью более 228 миллионов рублей был целиком реализован за счет средств Русской медной компании – собственника расположенного поблизости Томинского горно-обогатительного комбината.

«Коркинский район получил поистине щедрый новогодний подарок, - подчеркнула Наталья Лощинина. - Здание детского сада было построено в 50-е годы прошлого века и с 2016 года по причине ветхости уже не использовалось по назначению. Средств на восстановление муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения у города и района не было. Всего на сегодня в Коркино имеется 22 детских дошкольных образовательных учреждения, многие из которых нуждаются в реконструкции. Благодаря поддержке РМК, в городе сегодня практически нет очереди в детские сады, а родители получили возможность выбирать дошкольные учреждения».

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Ожидаемая наполняемость детского сада №32 составит 140 воспитанников.

«Год назад губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился за помощью к главе Русской медной компании Игорю Алтушкину и сразу же получил ее, - рассказывает супруга главы региона, общественный деятель Ирина Текслер. - В 2021 году за счет средств РМК был проведен не только полный капитальный ремонт всего здания детского сада, благоустроена прилегающая территория, но и закуплено новейшее оборудование, инвентарь, мебель, игрушки и развивающие комплексы. Особое внимание уделено безопасности детей и персонала – смонтированы современные пожарная и охранная сигнализации, системы видеонаблюдения и н тревожные кнопки. Имеется кабинет логопеда. Для детей закуплены развивающие, в том числе интерактивные игры, спортивные велотренажеры, батуты и наглядные пособия».

Ирина Текслер призналась, что и сама бы хотела посещать такой детский сад.

«Всех детей мы сможем принять уже с десятого января 2022 года, - уточнила заведующая детским садом номер 32 «Радуга» Наталья Бакина. - Уже сейчас здесь проходят новогодние утренники со сладкими подарками от губернатора и РМК. Это единственный в городе детский сад с ясельной группой для малышей в возрасте от двух месяцев до двух лет, что очень важно для работающих мам. При этом матери смогут сами кормить детей в специальных помещениях «Комната матери и ребенка». Предусмотрен индивидуальный подбор молочных смесей, имеется протирочная машина для детского питания».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» Татьяна Алтушкина, Русская медная компания намерена и дальше продолжать реализацию важных социальных и благотворительных проектов в области образования, спорта и культуры во всех территориях своего присутствия: только социально ответственный бизнес может успешно развиваться.