«Медовая Троица» в деревеньке!

12 июня АНО «Деревенька моя» приглашает провести День Святой Троицы в незабываемом экологически чистом месте – селе Варламово Чебаркульского района.

"Деревенька моя" - это проект, направленный на сохранение национальных, культурных и исторических традиций деревни. Одна из задач проекта – приобщение к истокам народной культуры и развитие интереса к культурным традициям нашей страны.

В этот день вы окунетесь в деревенскую атмосферу, станете участниками красивого старинного обряда на исполнение желаний, побываете в гостях у самых настоящих пчеловодов и продегустируете продукты пчеловодства, отведаете ароматный плов в казане и специальный каравай с секретом, создадите оберег для долгой и счастливой семейной жизни.

В стоимость программы входит:

Комфортабельный автобус из Челябинска и обратно.

Услуги экскурсовода.

Горячее питание (обед и перекус).

Мастер-класс.

Дегустация.

Фотосопровождение (фотоотчет).

Место проведения: село Варламово, Чебаркульский район.

Задать вопросы и забронировать участие можно тут

Программа рассчитана на взрослых и детей (6+).

Фото предоставлено АНО "Деревенька моя".