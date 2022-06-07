«Медовая Троица» в деревеньке!

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.06.2022

Прокуратура проверит действия челябинского депутата, устроившего драку на публичных слушаниях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В выходные в Челябинской области начали отмечать ежегодный народный праздник окончания весенних п
06.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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«Медовая Троица» в деревеньке!

12 июня АНО «Деревенька моя»  приглашает  провести День Святой  Троицы в незабываемом экологически чистом месте – селе Варламово Чебаркульского района.

"Деревенька моя" - это проект, направленный на сохранение национальных, культурных и исторических традиций деревни. Одна из задач проекта – приобщение к истокам народной культуры и развитие интереса к культурным традициям нашей страны.

В этот день вы окунетесь в деревенскую атмосферу, станете участниками красивого старинного обряда на исполнение желаний, побываете в гостях у самых настоящих пчеловодов и продегустируете продукты пчеловодства, отведаете ароматный плов в казане и специальный каравай с секретом, создадите оберег для долгой и счастливой семейной жизни.

В стоимость программы входит:

  • Комфортабельный автобус из Челябинска и обратно.
  • Услуги экскурсовода.
  • Горячее питание (обед и перекус).
  • Мастер-класс.
  • Дегустация.
  • Фотосопровождение (фотоотчет).

Место проведения: село Варламово, Чебаркульский район.

Задать вопросы и забронировать участие можно тут

Программа рассчитана на взрослых и детей (6+). 

Фото предоставлено АНО "Деревенька моя".

 

 

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06.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области проведут крупные спортивные соревнования федерального уровня – Первую Всеро
06.06.2022

В Челябинской области проведут крупные федеральные спортивные соревнования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.06.2022 20:12

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03.06.2022 11:02

Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей

03.06.2022 11:00

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод

03.06.2022 10:43

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа