Медучреждения Челябинской области получили 10,3 миллиона на ликвидацию кадрового дефицита

Территориальный ФОМС Челябинской области направил более 10 миллионов рублей на оплату оплаты труда принятых на работу в медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала сверх штата. Это позволит сократить кадровый дефицит в больницах и поликлиниках.

Как поясняют в фонде, медицинское учреждение получает дополнительные средства при условии приема на работу медработника сверх штатной численности и не менее чем на одну ставку.

Дополнительные средства выделены из нормированного страхового запаса фонда. «Выделенные средства позволяют медицинским организациям покрыть не предусмотренные заранее расходы на заработную плату вновь поступившим на работу сотрудникам», - уточнили в фонде.

Ранее средства направлялись только на оплату труда работников амбулаторных подразделений, с 2021 года в программе могут участвовать и круглосуточные стационары, а также служба скорой медицинской помощи.

За девять месяцев 2021 года медорганизации области получили дополнительно 10,3 миллиона рублей для софинансирования оплаты труда 35 врачей и 19 средних медицинских работников, принятых сверх штатной численности персонала. Это составляет 70% от годового утвержденного показателя.

До конца 2021 года на эти цели планируется направить ещё пять миллионов рублей.