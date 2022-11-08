В 2022 году 40 тысяч южноуральцев сменили поликлинику по прикреплению

Жители Челябинской области могут один раз в год сменить поликлинику, стоматологию и женскую консультацию, к которым они прикреплены для получения амбулаторной медицинской помощи по полису ОМС. Таким правом в текущем году воспользовались 40 тысяч южноуральцев.

По закону, житель, застрахованный по ОМС, может прикрепиться к любой выбранной им поликлинике, вне зависимости от прописки и фактического места жительства. Но сделать это можно лишь один раз в 12 месяцев. Правда, в случае изменения места жительства или места пребывания можно прикрепляться к новой поликлинике чаще.

Как сообщает пресс-служба ТФОМС, для замены поликлиники, к которой прикреплен, начала нужно выбрать новую медицинскую организацию. Она должна входить в реестр медорганизаций, действующих в сфере ОМС и оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На сайте ТФОМС Челябинской области есть специальный сервис поиска.

Далее необходимо подать заявление в выбранную поликлинику и предоставить пакет документов (паспорт, полис ОМС, СНИЛС).

Для прикрепления ребенка младше 14 лет родителям (законным представителям) нужно приложить к заявлению следующие документы: паспорт законного представителя несовершеннолетнего, свидетельство о рождении и полис ОМС ребенка.

Открепление от прежней поликлиники произойдет автоматически после завершения процедуры прикрепления к новой.

На сегодняшний день в сфере ОМС Челябинской области застраховано почти 3,5 миллиона человек, которые получают бесплатную медицинскую помощь в 192 медицинских организациях.