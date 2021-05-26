Медвежонок, гулявший по пляжу Чебаркуля, осваивается в гостях у Карена Даллакяна

Медвежонка, гулявшего по пляжу Чебаркуля (Челябинская область) и напуганного чрезмерным вниманием детей, которые, не получая замечаний родителей, едва не затискали малыша до полусмерти, перевезли в Челябинск.

В настоящее время косолапый (а точнее косолапая) осваивается в приюте для диких животных и птиц «Спаси меня», под наблюдением руководителя приюта, известного ветеринара и зоозащитника Карена Даллакяна. В приюте малышка по имени Маша будет находиться временно. Впоследствии будет решаться вопрос о передаче дикой красавицы в специализированный центр.

Как сообщил сегодня, 26-го мая, в своем телеграм-канале заместитель министра Челябинской области Виталий Безруков, хозяином медвежонка оказался житель села Десятово Чебаркульского района, утверждающий, что нашел Машу совсем крохой (еще слепой) на автозаправке.

Мужчина, которого после того, как видео с пляжа, записанное кем-то из отдыхающих, попало в минэкологии, разыскали стражи порядка (с помощью общественников), рассказал, что медвежонок не мог самостоятельно кушать – его каждые два часа поили молоком из бутылочки.

В доме своего спасителя Маша прижилась, привязалась к нему и его семье (детеныш отлично ладит с детьми). К посторонним людям косолапая красавица относится настороженно (это понятно по видео – медвежонок улепетывает от назойливых детей со всех ног), близко к себе не подпускает и может проявить агрессию.

Карен Даллакян отмечает, что состояние Маши удовлетворительное. Однако у нее наблюдается истощение. У малышки слабые лапки и диатез. По словам ветеринара, все это – следствие неправильного питания.

В приюте «Спаси меня» маленькой бурой гостье проведут все необходимые тесты, на основании результатов которых будет принято решение, можно ли выпускать медвежонка в дикую среду, сможет ли Маше адаптироваться.

По словам начальника отдела федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области Вячеслава Халитова, в отношении мужчины, у которого косолапая кроха жила до момента изъятия, будет возбуждено дело об административном правонарушении за незаконную транспортировку и хранение дикого животного.

«Полиции еще предстоит выяснить все детали появления и содержания дикого животного в домашних условиях. Медвежонку пять месяцев, предположительно, родился он в январе. Скорее всего, мать-медведицу убили браконьеры, а малыша подкинули. Также будет проведена проверка по недавнему факту обнаружения другого медвежонка в Чебаркульском районе. Возможно, у двух похожих историй одно начало», - предположил Вячеслав Халитов.