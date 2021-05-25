В Чебаркуле гулявшего по пляжу медвежонка забрали у хозяина

В Чебаркуле (Челябинская область) отыскали хозяина гулявшего по городскому пляжу медвежонка. Необычного питомца у него забрали.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», косолапый малыш на радость детям бегал по песочку – местный житель привел его искупаться. В министерстве экологии региона радости детворы не разделили (все-таки дикое животное) и организовали проверку с участием отдела полиции Чебаркульского района, о результатах которой сегодня, 25-го мая, в своем телеграм-канале сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, личность хозяина медвежонка стражам порядка удалось установить при непосредственной помощи общественников. Никаких документов на косолапого у мужчины не было, однако проверяющие констатировали, что малыш совершенно здоров, его безопасности ничего не угрожает, только вот как он попал в частные руки, пока непонятно (правоохранительные органы занимаются выяснением этого вопроса).

Виталий Безруков рассказал, что в отношении хозяина (судя по всему, уже бывшего) медвежонка будет возбуждено административное дело за незаконную транспортировку и содержание дикого животного. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела - за незаконную добычу медведя.

Завтра, 26-го мая, в присутствии сотрудников регионального министерства экологии, полиции, Росприроднадзора малыш будет передан известному на Южном Урале и за его пределами зоозащитнику из Челябинска Карену Даллакяну, а уже после будет решаться вопрос о передаче медведя в специализированный центр.