В Чебаркуле на пляж привели медвежонка: дети в восторге, минэкологии заявило в полицию

В Чебаркуле (Челябинская область) местный житель привел на городской пляж медвежонка – хозяин хотел, чтобы его необычный питомец искупался в сильную жару.

Дети, отдыхавшие на берегу водоема, пришли в неописуемый восторг и начали энергично играть с косолапым малышом. Родители общению своих чад с медвежонком не препятствовали. Не всем понравилось пребывание маленького, но все-таки дикого зверя в общественном месте – так видео с бегающим по пляжу детенышем медведя попало к сотрудникам минэкологии региона.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков подчеркнул, что выгул диких животных в местах массового пребывания людей, тем более на пляжах, где много детей, недопустим.

«Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными», - заявил Безруков.

По его словам, в настоящее время проводятся мероприятия по установке личности владельца медвежонка. Мужчине предстоит ответить на вопросы, откуда у него оказался молодой медведь и на законных ли основаниях. В случае если будет доказан факт незаконного владения косолапым, малыша заберут у хозяина, а в отношении мужчина может быть возбуждено уголовное дело.

Минэкологии региона уже подало заявления в полицию и Росприроднадзор.