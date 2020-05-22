Мэрия Аргаяшского района: В отношении заболевших и членов их семей зачастую начинается травля
В Аргаяшском муниципальном районе (Челябинская область) по состоянию на 21мая зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Еще у трех жителей района заболевание подтверждено условно.
Об этом на заседании муниципального оперативного штаба сообщил главный врач районной больницы Николай Панков.
По данным областного оперативного штаба,
В районе нет ни одного завозного случая. Четверо инфицированных не покидали территорию района и ни с кем из заболевших не контактировали, пятеро заразились после контакта с больными. Самому юному инфицированному пять лет (у него нет клинических проявлений заболевания), самому возрастному – 67 лет. У шести человек – средняя степень заболевания.
Все контактировавшие с заболевшими помещены на самоизоляцию, сдали необходимые анализы.
«Ситуация с появлением заболевших коронавирусом в населенных пунктах района вызывает обеспокоенность местных жителей. В отношении заболевших, членов их семей зачастую начинается травля», - отмечают в администрации Аргаяшского района.
Николай Панков напомнил, что пациенты при отсутствии признаков заболевания и при легком течении болезни могут получать лечение дома, при этом находясь под постоянным наблюдением медиков. В случае условно положительного результата на ковид проводятся повторные тесты с интервалом в несколько дней.
Временно исполняющий полномочия главы района Игорь Ишимов распорядился «усилить проведение обработки подъездов домов в райцентре, в которых проживают заболевшие коронавирусной инфекцией».
По решению оперативного штаба до 31 мая закрыт рынок выходного дня в селе Аргаяш. «Разрешается только работа специализированных объектов розничной торговли, реализующих садово-огородный инвентарь, семена, растения, саженцы и удобрения», - уточнили в мэрии. При этом они обязаны строго соблюдать санитарно-гигиенические меры.
В Челябинской области подтверждено 2052 случая коронавирусной инфекции.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.