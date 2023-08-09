09.08.2023
Мемориалы не на учете: Каслинская прокуратура взяла на контроль бесхозяйные памятники
09.08.2023
Мэрия Челябинска демонтирует автостоянку, которая стала причиной подтопления улицы и ЖК
09.08.2023
Челябинский театр современного танца откроет сезон в Санкт-Петербурге
09.08.2023
Великое освящение храма состоялось в поселке Роза
09.08.2023
В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла
09.08.2023
Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева
Мэрия Челябинска демонтирует автостоянку, которая стала причиной подтопления улицы и ЖК
09.08.2023
В Аргаяше за сутки выпала почти месячная норма осадков, в Челябинске – четверть нормы
01.04.2023
Селян из Брединского района спасли от большой воды
29.03.2023
В Челябинской области затапливает Рассвет, жители просят помощи у губернатора
03.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023