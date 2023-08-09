Мэрия Челябинска демонтирует автостоянку, которая стала причиной подтопления улицы и ЖК

В ближайшее время администрация Челябинская намерена демонтировать незаконную автостоянку, которая в ливни становится причиной подтопления улицы Дмитрия Неаполитанова и территории ЖК «Вместе».

Очередное подтопление произошло накануне, восьмого августа. За ночь на город обрушилось четверть месячной нормы осадков. Были затоплены несколько участков в ряде районов, в том числе улица Дмитрия Неаполитанова.

«Одной из причин подтоплений данной территории является незаконная автостоянка, при строительстве которой был отсыпан большой участок, построено возвышение и заблокирован выход для воды», - пояснили в мэрии.

В администрации уточнили, что территория ЖК «Вместе» не обеспечена необходимой инфраструктурой, в частности - ливневой канализацией. При этом мэрия не может за бюджетные средства проектировать и строить здесь объекты инфраструктуры, так как этот земельный участок является федеральным и не передан на баланс муниципалитета.

Тем не менее, муниципальные службы «Эвис» и «ПОВВ» регулярно занимаются откачкой воды после сильных осадков в данном жилом комплексе.

«В ближайшее время автостоянка будет демонтирована», - предупредили в городской администрации.

Кроме того, по поручению главы города дорога в ЖК «Вместе» включена в план регулярной уборки, в том числе очистки от снега и наледи.