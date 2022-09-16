Мэрия Златоуста ответила на претензии судебных приставов

Администрация Златоуста (Челябинская область) ответила на претензии судебных приставов, которые обвиняют мэрию в игнорировании решения суда по проведению реконструкции очистных сооружений. Возможно, вопрос решится и без возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе администрации Златоуста, вопрос реконструкции очистных сооружений канализации находится на особом контроле в администрации округа. Проект масштабный и будет разбит на несколько этапов.

В рамках первого этапа планируется достичь производительности очистных сооружений в 55 тысяч метров кубических в сутки. Для этого уже разработана и утверждена дорожная карта, а также получено технико-экономическое обоснование и техническое задание на проектирование от специализированной организации. Следующий шаг – проектирование. Для его реализации, согласно коммерческим предложениям, необходимо 55 миллионов рублей.

«Заявки на выделение бюджетных средств были направлены. Кроме того, ведется работа по включению реконструкции очистных сооружений канализации в Федеральный проект «Оздоровление Волги», входящий в национальный проект «Экология». Все необходимые материалы собраны и направлены в областной минстрой», - рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в следственные органы судебные приставы Челябинской области направили рапорт об обнаружении признаков состава преступления в действиях чиновников администрации Златоустовского городского округа, вопреки вынесенному судебному решению так и не приступивших к реконструкции очистных сооружений. Не исключено возбуждение дела по статье 315 УК РФ - «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».