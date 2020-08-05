Мэрия Златоуста прокомментировала очередное обвинение общественника Королёва. На этот раз - в отказе ремонтировать мост через Громатуху

Мэрия Златоуста (Челябинская область) прокомментировала очередное обвинение общественника Андрея Королёва, часто ругающего городские власти и обвиняющего их в бездействии.

Чиновники к атакам активиста «Гражданского патруля» привыкли, только вот справедливыми их считают далеко не всегда (например, как в деле с дамбой на реке Ай). Так оказалось и в случае с мостом через реку Громатуха: Андрей Королёв сообщил региональным СМИ о жалобах жителей улиц Громатушная и Нижне-Нагорная на удручающее состояние сооружения и заявил, что местные власти отказываются его ремонтировать.

По словам общественника, мост давно начал приходить в негодность, его опоры подмыло, одна из них покосилась под углом практически в 45 градусов, на въезде образовались ямы, преодолеть которые жители часто не в состоянии, особенно если речь идет о маломобильных гражданах и женщинах с колясками. Свои коррективы внес прошедший недавно ураган – теперь из еще сильнее покосившихся опор стали выпадать целые блоки.

«Мост не ремонтируют с отговоркой, что его нет в реестре. Каждый раз проезжая по мосту, думаешь, лишь бы не рухнуть в Громатуху. Он соединяет нас с дорогой к остановке, магазинам, детским садам и школе. Дороги тоже нет, особенно после ливня. У меня годовалый ребенок. Чтобы доехать до поликлиники, приходится просить о помощи родственников: один несет ребенка, другой - коляску. Люди не могут заказать дрова, потому что на нашу улицу отказываются ехать машины. В прошлом году дорогу засыпали щебнем. По смете должна была быть сначала мелкая, затем крупная фракция, в итоге засыпали только крупной», - приводит Андрей Королёв слова местной жительницы Варвары.

Ссылаясь на слова старшей по улице, молодая мама сообщила также, что сюда приезжал глава Златоуста Максим Пекарский, осмотрел дорогу, возмутился ее запущенным состоянием, но никаких мер не в результате не принял.

По словам Андрея Королёва, местные жители сами вывезли щебень и засыпали самые внушительные ямы. «Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Златоуста с просьбой провести проверку по факту ненадлежащего состояния моста, а также прояснить, почему мост не числится в официальных документах.

Андрей Королёв заявил, что, судя по его виду, мост через реку Громатуху никак не может быть самостроем.

Однако это именно самострой, о чем заявил советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов.

«У нас нет на это сооружение никаких документов. Сейчас мы занимаемся их оформлением. Понимаете, если мы будем тратить средства на небюджетный объект, в отношении нас начнется проверка прокуратуры. Мы не можем взять и просто отремонтировать мост. Если бы он изначально значился в реестре муниципального имущества, проблем бы не было. Так как он на нашем балансе не числится, для начала нам надо поставить этот объект на учет, принять на баланс. Тогда сможем смело его ремонтировать. Сейчас постараемся сделать для жителей хотя бы что-то, однако проведение полноценного ремонта станет возможным только после оформления всех необходимых документов. До этих пор ремонт моста на средства муниципалитета будет считаться противозаконным. Подчеркиваю, мы не отказываемся приводить мост в порядок, пока мы просто не имеем на это права», - сказал Алексей Коновалов.

Он также отметил, что «добра», подобного мосту через Громатуху, то есть бесхозного имущества, в Златоусте хватает.