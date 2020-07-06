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Металлурги ЧЦЗ приняли участие в экологической акции по сбору макулатуры

Общество
Сегодня, 14:08

Впервые работники входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода приняли участие в масштабной экологической акции по сбору макулатуры.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», всего за четыре часа сотрудники предприятия сдали на переработку более тонны 100 килограммов.  Пункт приема работал у центральной проходной ЧЦЗ с раннего утра.  Картон, газеты и журналы, бумажный спам из почтовых ящиков- все, что работники принесли из дома - взвешивалось и заносилось в протокол, за самую большую пачку макулатуры заводчан ждали призы.

Абсолютным лидером соревнования стал слесарь-ремонтник цеха «Комплекс электролиза цинка» Айрат Гайнельянов. Он собрал 135,7 килограмма макулатуры. Второе место у ведущего инженера УИСиА  Анжелики Комар, третьей стала лаборант СТК Ирина Шелуханова. Победителей наградили ценными призами и благодарственными письмами. Экологическая акция вызвала большой интерес у металлургов, поэтому в дальнейшем их планируется проводить ежеквартально.

По словам начальника управления по охране труда, промышленной и экологической безопасности АО «ЧЦЗ» Дмитрия Кустова, на самом заводе уже успешно реализована программа раздельного сбора бумаги. В каждом подразделении есть контейнеры для сбора макулатуры. Кроме того, ведется активная работа по сокращению  использования количества бумажных носителей в пользу их электронных аналогов, повсеместно внедряется электронный документооборот.

 

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