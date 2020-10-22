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Михаил Махов: От депутатов комитета по экологии поступили первые предложения по планам работы

Общество
Вчера, 23:47
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Автор: 
Любовь Юрина

Комитет Законодательного Собрания Челябинской области по экологии и природопользованию провел первое заседание в формате видеоконференцсвязи.

В седьмом созыве комитет обновился более чем на 50 процентов. Из 10 депутатов, изъявивших желание работать в комитете и заниматься вопросами экологии и природопользования, шесть «новичков» - Евгений Андреев, Евгений Губанов, Максим Романов, Денис Сазонтов, Дмитрий Сумин и Елена Тарасова.

Четверо - Константин Струков, Анатолий Еремин, Игорь Свеженцев и председатель комитета Михаил Махов - имеют опыт работы в предыдущем созыве. Евгений Губанов стал первым заместителем председателя комитета, а Евгений Андреев и Дмитрий Сумин – заместителями председателя.

Сегодня, 22 октября, депутаты обсудили основные направления работы, депутаты обозначили вопросы, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь. Обсудили и организационные моменты.

«К вопросам ведения комитета относятся охрана окружающей среды, особо охраняемых природных территорий регионального значения, использование и охрана земель водного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель населенных пунктов, отнесенных к территориальной зоне особо охраняемых природных территорий регионального значения, – отметил Михаил Махов. –  Также депутаты комитета сосредоточат свое внимание на вопросах обращения с отходами производства и потребления, осуществления государственного экологического мониторинга и экологического контроля. Депутаты комитета будут рассматривать вопросы природопользования, в том числе водных отношений, и недропользования. Традиционно большое внимание будет уделяться рассмотрению темы защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и экологической, радиационной, пожарной безопасности».

Депутаты комитета приняли решение один – два раза в полгода выезжать на промышленные предприятия, знакомиться с их экологическими программами, обмениваться опытом работы. Первое приглашение уже поступило от первого заместителя председателя комитета, управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова, который предложил посетить предприятие. «Группа ЧТПЗ в настоящее время реализует несколько экологических программ, – отметил Евгений Губанов. – Так, в Челябинске запускается проект «Аква-Кристалл» по очистке стоков, поступающих в озеро Шелюгино. Внедряются новые технологии, направленные на очистку выбросов в атмосферу».

Евгений Андреев, директор представительства группы «Магнезит» в Челябинске, также пригласил посетить градообразующее предприятие Сатки.

Еще один вопрос, который обсудили депутаты комитета, – организация обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Напомним, что на территории Челябинской области сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение обеспечивают региональные операторы по обращению с ТКО. Территория Челябинской области поделена на пять кластеров, в каждом из которых выбран региональный оператор по обращению с ТКО. Но вопросы сбора и переработки ТКО в регионе еще требуют дальнейшего рассмотрения.  Депутаты обратили внимание на необходимость усиления экологического образования населения, приучения к раздельному сбору мусора, а для этого нужно создать всю необходимую инфраструктуру.

«От депутатов комитета по экологии поступили первые предложения по планам нашей работы, конечно, мы их учтем. Чувствуется заинтересованность каждого депутата в нашей деятельности. Считаю, что это хорошее начало в работе комитета по экологии в седьмом созыве Законодательного Собрания», – сказал в заключение Михаил Махов.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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