Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка

В Челябинской области на дорогах сохраняется сложная обстановка в связи с неблагоприятными погодными условиями. На федеральной трассе М-5 ограничено движение для большегрузного и пассажирского транспорта.

По данным Челябинского Гидрометцентра, за минувшие сутки в большинстве районов прошел снег, выпало от 0,1-до трех миллиметров осадков. Местами отмечались слабые метели, на дорогах гололедица. Отдельные порывы ветра достигали 13-14 метров в секунду.

По состоянию на утро второго марта в горнозаводской зоне продолжается снегопад, в южных районах - сильный ветер, отметили в миндортранса региона. Днем синоптики прогнозируют местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели.

На федеральной трассе М5 (от границы с Республикой Башкортостан до развязки на г. Чебаркуль) до 14 часов ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых транспортных средств до 14:00

«В некоторых районах на юге области есть небольшие затруднения в движении», - отметили в миндортранса. На региональных дорогах области работает 215 единиц техники.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-351-266-65-63.

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).