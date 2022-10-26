Минобороны освободило от мобилизации отцов детей-инвалидов и отцов двоих детей (но не всех)

Министерство обороны РФ освободило от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей при условии беременности их жен третьим ребенком и отцов детей-инвалидов вне зависимости от числа детей в семье.

Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – принята», - сообщила депутат в своем telegram-канале.

Также, по словам парламентария, в директиву внесена ещё одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

Останина уточнила, что взамен их попросили «не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО».

Напомним, 21 сентября Указом президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация.

В октябре Минобороны РФ включило многодетных отцов в перечень лиц, которым предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. «...дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении: трех и более детей до 16 лет; трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, а также ребенка с паллиативным статусом», - поясняла Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Власти Челябинской области обещали вернуть домой всех уже мобилизованных многодетных южноуральцев.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин разъяснял, отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:

- признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;

- имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет;

- женщинам, имеющим одного ребёнка и более;

- имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.