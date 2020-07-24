Минобр о заболевших, недопущенных и удаленных с ЕГЭ южноуральских выпускниках

Сегодня, 24 июля, выпускники, кто не смог по уважительным причинам сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в основной срок, сдавали экзамены по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков.

В этот день 215 южноуральских выпускников планировали принять участие в ЕГЭ. «Это те выпускники, у кого совпали даты выбранных экзаменов, и кто завершил экзамен досрочно (по состоянию здоровья)», - пояснили агентству в министерстве образования и науки области. Фактически на экзамены явились 120 участников.

Результаты экзаменов, проводимых 24 июля, участники узнают не позднее третьего августа.

В субботу, 25 июля, - второй резервный день. Участники смогут сдать ЕГЭ по всем учебным предметам. В этом день планируют сдавать экзамены 406 человек.

«Для тех участников, кто не смог сдать ЕГЭ по уважительным причинам, подтвержденным документально, предусмотрен дополнительный период с 3 по 8 августа», - сообщили в минобрнауки региона.

В минобрнауки уточнили, в этом году не смогли завершить экзамен по состоянию здоровья 60 выпускников.

С начала экзаменационной кампании было выявлено 15 нарушителей, из них 12 участников были удалены во время экзамена. В трех случаях результаты ЕГЭ были отменены после завершения экзамена.

Не допущены до экзаменов 35 выпускников. «То есть получили неудовлетворительную оценку за сочинение или неудовлетворительную оценку по итогам учебного года, а значит не получили аттестаты», - уточнили в министерстве. Все остальные 11-классники получили аттестаты.

Нарушители не смогут поступить в вузы, если были удалены с того экзамена, который им требовалось сдать для поступления в ВУЗ. Никаких других санкций к ним больше не применяется.

Напоминаем, что в период единого государственного экзамена в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7(351)263- 25-17.