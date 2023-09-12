Минсельхоз объявил масштабный фотоконкурс

Министерство сельского хозяйства Челябинской области запускает фотоконкурс «Деревня — мой дом родной!» для корреспондентов средств массовой информации и любителей репортажной фотографии. Тема конкурса — трудовые будни аграриев и повседневная жизнь сельских территорий нашего региона. Прием работ продлится до 17 ноября 2023 года.

Главное условие — снимки должны быть сделаны в течение 2023 года и ярко иллюстрировать современные позитивные тенденции, развитие технологий и улучшение жизни селян. При определении победителей конкурсная комиссия будет учитывать способность авторов показать любовь к родному краю в труде земледельцев, животноводов, механизаторов, ветврачей, доярок и других работников агропромышленного комплекса Челябинской области. Также обратят внимание на соответствие сюжета фотографии условиям конкурса, композицию снимка, ракурс съёмки, техническое качество работ.

Как сообщили в пресс-центре областного Минсельхоза, фотографии на конкурс принимаются в электронном виде. «От десяти снимков, но не более 25 фотографий от одного автора в общедоступном графическом формате, с разрешением не менее 2000 пикселей по длинной стороне и не менее 1000 пикселей — по короткой, — поясняют особенности технического регламента приема работ организаторы. — Заявки ждём на электронный адрес pressa@chelagro.ru. Файлы фотографий к письму лучше не прикреплять, а загрузить их в облачное веб-хранилище и прислать ссылку для скачивания. Отдельной заявки на участие в конкурсе не требуется».

Подробнее об участии в фотоконкурсе «Деревня — мой дом родной!» можно прочитать в постановлении Губернатора Челябинской области от пятого сентября 2023 года № 202. Конкурс для фотографов проводится в рамках традиционного областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области 2023 года, охватывающего все направления сельскохозяйственной отрасли. Одной из 30 номинаций областного конкурса является «Лучший фотограф (фотокорреспондент)».

Предусмотрено участие фотографов в трех группах.

Первая группа: «Фотокорреспондент регионального средства массовой информации»;

Вторая группа: «Фотокорреспондент муниципального средства массовой информации»;

Третья группа: «Фотограф-любитель» — участники, достигшие возраста 14 лет и являющиеся гражданами Российской Федерации, зарегистрированными на территории Челябинской области.

По условиям Положения о конкурсе, редакции СМИ, чьи корреспонденты участвуют в фотоконкурсе, должны быть зарегистрированы на территории Челябинской области. А участники первой и второй групп должны предоставить в оргкомитет справку, заверенную подписью руководителя редакции СМИ и печатью редакции, о том, что участник конкурса сотрудничает с данной редакцией.

В первой и второй группах номинации «Лучший фотограф (фотокорреспондент)» предусмотрено по два призовых места с денежными премиями по 20 тысяч и 15 тысяч рублей. В третьей группе — одно призовое место с премией в 15 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Челябинской области до первого декабря 2023 года.