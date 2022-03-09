Минтранс открыл «горячую линию» по обеспечению транспортной логистики

В целях поддержания бесперебойной доставки международных грузов министерство транспорта Российской Федерации запустило «горячую линию» оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики.

Как сообщает Минтранс РФ, на «горячую линию» могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами.

Звонки принимаются по номеру «горячей» линии +7 (499) 495-00-11 с восьми до 20 часов по московскому времени (с 10 до 22 часов – по местному).

Обращение можно направить и на электронную почту gruz@sicmt.ru.

Форма заявки для направления обращения в Ситуационный центр по транспортной логистике размещена на сайте Минтранса.