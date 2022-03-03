03.03.2022
Автоваз приостановит сборку автомобилей на 4 дня
03.03.2022
В Брединском районе будут судить мужчину, который убил скалкой девятилетнюю девочку и закопал тело в скотомогильнике
03.03.2022
Ректор ЧелГУ подарил Историческому музею Южного Урала семь фрагментов Аризонского метеорита
03.03.2022
Все участники ватерпольного «Финала четырех» России определятся в Киришах
03.03.2022
Фестиваль уличной еды под Миассом обещает гостям незабываемые гастрономические удовольствия
03.03.2022
На Аркаиме снимут познавательное кино о раскопках и археологическом туризме
Минтруд и ФСС разъясняют, как увеличить оплату больничного после выхода из декрета
27.04.2021
Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере
05.06.2020
В июне и июле россиян ждут три сокращенные рабочие недели, а зарплата меньше не станет
03.05.2017
Директор челябинской фирмы сэкономила 37 миллионов, уклоняясь от налогов
14.09.2016
В Челябинской области проходит летняя спартакиада инвалидов
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
02.03.2022
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022