Минтруд и ФСС разъясняют, как увеличить оплату больничного после выхода из декрета

Министерство труда и социальных отношений России разъяснило, как увеличить оплату больничного сотруднице после выхода из отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из заработка за два календарных года, предшествующих году оформления больничного. У молодой мамы, вышедшей на работу из декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком, отсутствует доход за предшествующие два года.

В законодательстве предусмотрена возможность замены этого периода и получить оплату больничного исходя из своего заработка, который у нее был до ухода в декретный отпуск.

«Можно заменить как один, так и два календарных года расчетного периода. Такая замена возможна на годы (или один год), которые непосредственно предшествовали отпуску по беременности и родам или отпуску по уходу за ребенком, если это приведет к увеличению суммы пособия», - пояснили в минтруда,

Так, если вы находились в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в 2020-2021 годах, а заболели в 2022 году – можно для расчета взять 2018-2019 годы. Для такого порядка расчета нужно подать работодателю заявление.

ФСС также уточняет, что работница имеет право выбрать и тот год, который был не полностью отработан (это может быть год выхода из декрета или год, в котором начался отпуск по беременности и родам). В качестве расчетного периода могут быть использованы также годы, не следующие друг за другом, если, например, сотрудница работала в течение года между двумя декретами.

Если замену подходящих лет работы невозможно осуществить (по разным причинам) или заработок ниже минимального размера оплаты труда, то оплата должна быть произведена по МРОТ.

Напомним, с 2022 года декретные пособия назначает и выплачивает фонд социального страхования.