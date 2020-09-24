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Минздрав и прокуратура проведут проверку по случаю смерти двухлетнего малыша в Магнитогорске

Общество
Сегодня, 22:27
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Министерство здравоохранения Челябинской области и прокуратура региона проведут проверку по факту смерти двухлетнего ребенка в больнице Магнитогорска.

Мирон умер в ночь с 18 на 19 сентября в детской городской больнице № 3 (ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства»). Ему было всего два года и пять месяцев. Родные мальчика уверены, что в смерти их малыша виноваты медицинские работники. Об этом бабушка мальчика написала в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» ВКонтакте, обвинив в преступной халатности дежурного врача-реаниматолога. По словам бабушки, ребенка из реанимобиля, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, не стали сразу отправлять реанимацию, а доставили в приемный покой. А реаниматолог не торопился оказывать помощь, что, по мнению родных, привело к смерти малыша.

В медицинском учреждении рассказали, малыш в критическом состоянии был доставлен в приемный покой инфекционного корпуса реанимационной бригадой скорой помощи 19 сентября в 00.45.

«Сознание отсутствовало, сердце билось с частотой 10-20 ударов в минуту, наблюдалась синюшность губ и бледность кожных покровов, - рассказала пресс-секретарь Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Надежда Скрыльникова и уточнила. - Ранее в этот день к пациенту уже выезжала скорая помощь, от предложенной госпитализации мама отказалась».

Ребенка осматривал дежурный врач-реаниматолог Виктор Николаевич Муштей. У него 34 года стажа работы реаниматологом-анестезиологом. В приемном покое доктор выявил у малыша крайне тяжелое состояние.

«В течение 30 минут врач и реанимационная бригада под руководством Виктора Николаевича боролась за жизнь малыша и провела весь комплекс мероприятий: выполнили интубацию, искусственную вентиляцию легких. Была диагностирована остановка сердца, но врач продолжал прямой массаж сердца ребенка. Реанимационные мероприятия не позволили восстановить сердечную деятельность, - рассказали подробности реанимационных мероприятий в Центре. - Несмотря на выполненный полный объем диагностических и лечебных манипуляций и интенсивную терапию у пациента реанимация, к сожалению, оказалась безуспешной».

В пресс-службе министерства здравоохранения региона рассказали, что по данному случаю будет проведена проверка. «Летальные случаи находятся на особом контроле Минздрава, по ним проходит отдельный разбор с внештатными специалистами региона», - добавили в ведомстве.

Свою проверку организовала и прокуратура Челябинской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура с привлечением уполномоченных органов даст оценку качеству и полноте оказанных медицинских услуг, а также действиям медицинских работников по исполнению законодательства при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему», - сообщили в надзорном ведомстве. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости применения мер прокурорского реагирования.

 

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