Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск

В Копейском городском округе (Челябинская область) скорая помощь отказалась везти в Челябинский перинатальный центр женщину, которая должна была родить двойню.

Как рассказал 74.ru муж женщины, супруга четвертого июля его, почувствовав приближение родов, вызвала скорую помощь (мужа в этот момент дома не было). Женщина планировала рожать в областном перинатальном центре (она работает в полиции и закреплена за этим медучреждением).

Медики приехали и даже спустились вместе с женщиной во двор. Но уже там выяснилось, что договориться им не получается.

На вызов прибыла обычная бригада (диспетчер не знал, что нужно везти роженицу в ОПЦ), пояснили в минздраве. Фельдшеры сказали, что они могут отвезти роженицу только в ближайший роддом (они побоялись повезти женщину далеко, ведь на месте не могли оценить степень срочности и критичности ситуации). Женщине было предложено доехать до ближайшего роддома. Ее бы там осмотрели врачи-гинекологи и дальше бы определились. Если экстренные показания, то женщина рожает в этом роддоме. Если бы время позволяло, ее отправили бы в областной перинатальный центр, уточнили в минздраве.

Но найти общий язык медикам и пациентке не удалось, никто не слышал аргументы противоположной стороны. Будущая мама настаивала на перевозке только в Челябинск.

Тогда женщине было предложено написать отказ от госпитализации, что она и сделала. Бригада уехала, а женщина осталась дожидаться своего мужа во дворе на лавочке. Он успел вовремя, отвез супругу в роддом Челябинска, где она благополучно родила двух малышей. «Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо», - уточнили в минздраве.

Папа малышей, который сам работает на скорой, решил, что недобросовестное (по его мнению) отношение его коллег к своим обязанности не должно остаться безнаказанным. Он рассказал об этом журналистам и готовит обращение в прокуратуру. В СМИ и соцсетях молниеносно распространилась новость: «Женщину оставили рожать на лавочке».

Министерство здравоохранение уже начало проверку по данному факту, запрошены все документы. Но пока ясно одно, что фельдшер в данной ситуации, действительно, должен был отвезти роженицу в ближайший роддом (это Копейск). Так как их первостепенная задача – сохранение жизни и здоровья. А здесь речь шла о жизни, и здоровье не только мамы, и двух плодов. В подробностях будут разбираться специалисты.