Минздрав ответил на жалобы жителей Тюлюка по поводу отсутствия медпомощи в поселке

Министерство здравоохранения Челябинской области пояснила, когда начнет работу фельдшерско-акушерский пункт в поселке Тюлюк (Катав-Ивановский район), где уже девять месяцев нет постоянного медработника.

Напомним, жители Тюлюка, через который проходит единственная дорога в национальный парк «Зигальга», обратились к губернатору Алексею Текслеру с жалобой на отсутствие медицинской помощи в их населенном пункте.

Год назад в Тюлюке был построен фельдшерский населенный пункт, но он до сих пор не открыт. «Строительство ФАПа в п. Тюлюк Катав-Ивановского района выполнялось в рамках реализации государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области», главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области», - пояснили в минздраве.

Кроме того, в мае 2021 года из поселка уехала единственная работающая там медсестра и жители пишут, что они остались вообще без какой-либо медицинской помощи.

«В 2021 году в поселке Тюлюк был организован прием медицинского работника на постоянной основе, - заверяют в минздраве региона. - После переезда данного медработника, еженедельно в поселок был организован выезд специалистов из поликлиники г. Юрюзань, в том числе для вакцинации пациентов. С января 2022 года еженедельный график работы медицинских работников в с. Тюлюк обновлен, выезды продолжены».

В ведомстве пояснили, в настоящее время администрация Тюлюкского сельского поселения дорабатывает вопрос водоснабжения ФАПа. «ФАП начнет работу после получения положительного санитарно- эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», - отметили в минздраве.