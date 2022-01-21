Жители Тюлюка направили сигнал SOS Текслеру

Жители поселка Тюлюк (Катав-Ивановский район, Челябинская область), через который проходит единственная дорога в национальный парк «Зигальга», жалуются губернатору на отсутствие медицинской помощи в населенном пункте. В случае необходимости никто не сможет оказать помощь ни самим селянам, ни многочисленным гостям.

По словам жителей Тюлюкского сельского поселения, они уже год живут без медицинского работника. Год назад в поселке был построен фельдшерский населенный пункт и даже есть врачи, которые хотели бы переехать и работать там. Но, по словам жителей, в ФАП могут принять на работу только фельдшера. «Это как вообще возможно, ситуация на столько абсурдная, для поселения отдаленного, и труднодоступного по дороге, намного лучше медицинский работник с высшим образованием, чем фельдшер», - недоумевают жители.

К тому же выяснилось, что ФАА до сих пор не получил лицензию. «Вроде, программы есть в России, финансирование есть, а сделать не можем. Или в сёлах живут не люди? Скорая к нам не приезжает, врачи с больницы Юрюзани не приезжают, маршрутка ходит раз в неделю и скажите, пожалуйста, как нам жить?», - спрашивают жители у губернатора в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

В селе живут семьи с детьми дошкольного и школьного возраста. За любой справкой и на прием к врачу им приходится ездить в город. Да и заболевшим пожилым людям тоже трудно приходится.

Светлана Денисова рассказала, что в селе Тюлюк до мая 2021 года работала медсестра, потом она с семьей переехала в Озерск. Люди остались без медицинской помощи. «Вокруг с. Тюлюк образовали несколько нацпарков, приглашают отдыхающих. А если с кем что-то случится? Куда людям за помощью бежать?», - возмущается Светлана.

Да и самим жителям не к кому обратиться. «У маленького ребенка не сбиваемая температура 40,5-40,7. Началась рвота и судороги. Скорая едет до нас час, а мы мчимся ей навстречу. Где гарантия, что в следующий раз мы успеем?? Найдем транспорт?», - пишет Ирина Бицкая

Яна поделилась, что год назад у ее ребенка была аллергическая реакция на лекарственный препарат. В результате крапивница, отек Квинке, анафилактический шок. «И слава Богу, что в то время у нас еще был фельдшер, она спасла моего ребёнка. Если бы ее не было, шансов выжить у сына тоже не было бы», - констатирует жительница.

Жители переживают за жизнь своих детей и родных, за свои жизни и за жизни пожилых односельчан и просят губернатора помочь им с медработником.