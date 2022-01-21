21.01.2022
Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших
21.01.2022
В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду
21.01.2022
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
21.01.2022
ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE
21.01.2022
Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске
20.01.2022
В зоопарке Челябинска яванской макаке делают массаж и в ее расписании дня есть релакс
Жители Тюлюка направили сигнал SOS Текслеру
20.01.2022
Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества
18.01.2022
В Челябинской области расширят категорию льготников на приобретение и установку газового оборудования
11.01.2022
Текслер встретился с новым руководителем полицейского главка Челябинской области
10.01.2022
Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022