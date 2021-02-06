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Минздрав проведет тщательную проверку по факту смерти малышки в поселке Октябрьский

Министерство здравоохранения Челябинской области проведет тщательную проверку по факту смерти маленькой девочки в поселке Октябрьский (Копейский городской округ).

Трагедия произошла в январе 2021 года. О ней написала губернатору Юлия в аккаунте «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По ее словам, утром 17 января она заметила, что ее новорожденная дочь посинела, муж позвонил в службу спасения «112». Пока ждали скорую, родители самостоятельно делали малышке искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«Еще через 12 минут набрали 112 повторно, чтобы узнать, где скорая, сердце дочери уже не билось», - продолжает рассказ женщина и добавляет, что скорая помощь подъехала примерно через 20 минут после первого звонка.

Мама малышки отмечает, что медики «действовали слаженно и быстро», сумели запустить сердце ее дочки, организовать вентиляцию легких. Девочка приобрела розовый оттенок, но зрачки на свет не реагировали.

Девочку отвезли в областную больницу в отделение реанимации новорожденных №2. Врачи делали все возможное, но спасти малышку не удалось и 30 января 2021 года она скончалась в больнице, не выходя из комы. Причина смерти - отёк мозга.

Мама девочки подчеркивает в своем обращении, что приезжавшие к ним врач и медсестра на скорой являются специалистами высокого класса. И врачи в больнице предприняли все усилия для спасения их малышки: «Мы уверены, что врачи делали все возможное, но состояние после перенесенной гипоксии было слишком тяжелым».

При этом Юля считает, что если бы скорая приехала быстрее (не из Копейска, а из ближайшего медучреждения), то ее дочку можно было бы спасти.

По факту на данный вызов была отправлена реанимационная бригада, которая уложилась в нормативы доезда. В базирующейся неподалеку бригаде скорой работает фельдшер, который мог на месте не справиться с этим сложным случаем. Прибывшие опытные доктора сумели «завести» сердце малышки.

«На данный вызов диспетчером был отправлен реанимобиль с квалифицированной бригадой врачей, находящийся в Копейске, а не обычная скорая помощь с фельдшером, - сообщили в пресс-службе минздрава региона. - Бригада прибыла оперативно, состояние пациента на тот момент уже было крайне тяжёлым, но врачи смогли спасти ребёнка и доставить в областную больницу».

В минздраве отметили, что по данному случаю был проведен оперативный разбор с привлечением специалистов. Будут проведены ещё ряд проверок, в том числе ведомственный контроль по оказанию медицинской помощи».

«Очень прошу посодействовать в организации хорошего медицинского центра и бригады скорой помощи в нашем микрорайоне, ведь пос. Октябрьский увеличивается в размерах, очень много маленьких детей», - обратилась к губернатору с просьбой Юлия.