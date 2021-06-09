ММК: курс на энергосбережение

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) держит курс на энергосбережение.

В соответствии с приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева «Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год» на первый квартал текущего года было запланировано выполнение 47 мероприятий, направленных на экономию электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, тепловой энергии, продуктов разделения воздуха. Фактическое исполнение запланированных мероприятий за первые три месяца 2021 года составило 97,9 процента.

Экономический эффект от выполнения мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов в подразделениях комбината и обществах Группы ПАО «ММК» в пересчете на год составил около 6,7 миллиона рублей. В частности, за три месяца 2021 года удалось более чем на 740 тысячи кВт/ч снизить расход электроэнергии в годовом выражении, сэкономив тем самым 2,86 миллиона рублей.

В числе основных мероприятий в этом направлении – замена ламп накаливания светодиодными лампами, модернизация систем освещения, вывод из эксплуатации и замена энергоемкого оборудования.

Кроме того, реализация программы сбережения энергоресурсов позволила сэкономить в годовом выражении 826 тонн условного топлива на сумму около трех миллионов рублей, 665 Гкал тепловой энергии, 130 тысяч кубических метров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха. Экономия технической воды составила почти 640 тысяч кубометров.

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, экономия энергоресурсов не только дает значительный экономический эффект, но и имеет большое природоохранное значение благодаря уменьшению техногенной нагрузки на окружающую среду.