ММК: развитие «веера возможностей» и «карьерных траекторий»

Для руководителей и специалистов HR-служб Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) и организаций группы ПАО «ММК» в корпоративном учебном центре «Персонал» успешно прошла установочная сессия «Молодёжная политика в корпоративной культуре возможностей».

Ведущим сессии стал профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО Борис Островский.

Перед проведением установочной сессии всем участникам для изучения были направлены презентационные материалы, фиксирующие общее понимание целей, задач, проблем и инструментов действия. Каждому участнику было предложено подготовить эссе на одну из заданных тем. Позиции участников, обозначенные в эссе, были взяты за основу деления на четыре тематические группы сессии. Это позволило добиться максимальной эффективности работы групп.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», первый день начался с общей дискуссии участников для определения направлений совершенствования молодежной политики и уточнения задач сессии. Далее в группах проходила детализация задач и определение «проблемных зон» по тематическим направлениям. Завершился день пленаром, на котором группы докладывали о результатах работы.

Второй день был наполнен эмоциями. Группы готовили содержательные и организационные предложения по темам, разрабатывали инструменты реализации молодежной политики. Итоговую презентацию своей работы каждая группы смогла представить в конце дня.

Устойчивое развитие, в том числе через развитие профессионального персонала, является приоритетным направлением развития ММК. Ключевыми задачами признаны создание культуры вовлеченности, инноваций и эффективности и создание внутренней и внешней прогрессивной среды.

Сессия, целью проведения которой была разработка принципов и методических оснований молодежной политики в рамках корпоративной культуры, стала логическим завершением целой серии семинаров, посвященных теме управления вовлеченностью персонала через корпоративную культуру.

Участники работали в тематических группах и часто через острые дискуссии находили решения для развития «веера возможностей» и «карьерных траекторий», преодоления «карьерных барьеров», уточнения стратегической карты компетенций, поиска новых технологий развития персонала.

В ходе освоения методологических инструментов на сессии происходила схематизация культурной парадигмы ММК через блок молодежной политики.