Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья

Глава Челябинска Наталья Котова предложила многодетной семье из аварийного дома муниципальное жилье на условиях коммерческого найма.

Такой вариант решения квартирного вопроса семьи Коняевых мэр озвучила на состоявшемся сегодня, девятого июня, личном приеме.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, муниципальные квартиры при наличии оснований предоставляют жителям на период трудовой деятельности. По желанию многодетной семьи уже начат подбор жилого помещения.

В администрации города напомнили, что в рамках расселения аварийного дома №70-А по улице Белорецкой взамен находящейся у Коняевых в собственности однокомнатной квартиры площадью 15,7 квадратных метра (там зарегистрированы десять человек) власти предложили им на выбор два варианта: квартиру в новостройке площадью 31 квадратный метр либо выплату денежной компенсации в размере около 900 тысяч рублей.

На время мероприятий по переселению семье три года назад были предоставлены две двухкомнатные квартиры маневренного фонда общей площадью 100,5 квадратных метра.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Коняевы хотели, чтобы им передали новую «однушку» плюс сохранили за ними одну из «двушек» маневренного фонда, хотя законодательством такой вариант не предусмотрен.

В начале недели в мэрии отмечали, что рассматривать законные варианты многодетная семья отказалась, равно как и покидать маневренные квартиры, поэтому администрация Челябинска была вынуждена обратиться в суд для разрешения конфликтной ситуации.