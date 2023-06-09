09.06.2023
Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья
09.06.2023
Отделение полиции Нязепетровска возглавил майор Брагин
09.06.2023
Курчатовский суд Челябинска рассмотрит дело о гибели троих работников цеха
09.06.2023
Челябинский предприниматель передал «Апостолу» эксклюзивный внедорожник
09.06.2023
В Челябинске появится арт-объект во славу первостроителей города
09.06.2023
Михаилу Скокову присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ»
Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья
09.06.2023
В Челябинске школьники могут стать главой города
07.06.2023
СКР проверяет информацию о загрязнении реки Миасс в Челябинске твердыми отходами
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Жителям аварийного дома на Батумской было предложено маневренное жилье»
15.05.2023
Наталья Котова представила нового начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023