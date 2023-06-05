Квартирный вопрос многодетной челябинской семьи из аварийного дома рассмотрит суд

Администрация Челябинска обратилась в суд с целью разрешения конфликтной ситуации, возникшей из-за квартирного вопроса с многодетной семьей Коняевых.

Коняевы на праве собственности владеют однокомнатной квартирой площадью 15,7 квадратных метра в доме №70-А по улице Белорецкой, жильцов которого городские власти расселяют в рамках работы по ликвидации ветхо-аварийного жилья.

В квартире Коняевых зарегистрированы десять человек. Три года назад этой многодетной семье, ожидавшей переселения, предоставили две двухкомнатные квартиры маневренного фонда, общая площадь которых составляет 100,5 квадратных метров.

Как сообщили в мэрии, в соответствии с законодательством семье Коняевых как подлежащей переселению предложили на выбор два варианта: выплату денежной компенсации в размере около 900 тысяч рублей либо новую однокомнатную квартиру площадью 31 квадратный метр.

Сами Коняевы потребовали, чтобы им передали эту «однушку» плюс сохранили за ними одну из «двушек» маневренного фонда, хотя законодательством, заявили в городской администрации, такой вариант не предусмотрен.

Рассматривать законные варианты многодетная семья отказалась – равно как и покидать маневренные квартиры.

Мэрия была вынуждена обратиться в суд для разрешения конфликтной ситуации. В администрации Челябинска отмечают, что до момента вынесения судебного решения семья продолжит проживать в двух двухкомнатных квартирах маневренного фонда.

«Всю эту информацию в минувшую пятницу, второго июня, вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская озвучила на личном приеме семье Коняевых и их юристу-представителю. Также была дана подробная информация о действующих в Челябинске иных мерах поддержки и вариантах улучшения жилищных условий, на которые могут претендовать заявители, в том числе путем предоставления в собственность бесплатного земельного участка - при наличии оснований», - пояснили в администрации Челябинска.