Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО

Мобилизованные жители Челябинской области настроены по-боевому и готовы к выполнению задач, которые перед ними поставят в специальной военной операции.

О том, что южноуральцы, получившие повестки в рамках частичной мобилизации, демонстрируют хороший настрой и поддерживают друг в друге боевой дух, собственному корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной республике Михаилу Бондаренко рассказал проходящий в ЛНР боевой слаживание оператор-наводчик из города Касли Челябинской области по имени Сергей.

Молодой человек – храброму южноуральцу 28 лет – говорит, что избежать мобилизации у него и в мыслях не было. «Как потом в глаза парням смотреть, которые вернутся?» - рассуждает он. Более того, когда началась СВО, Сергей хотел уйти добровольцем, но родные уговорили его не делать этого, остаться с ними.

Получение повестки он воспринял как должное, знал, что его призовут. По словам Сергея, вспоминать профессиональные навыки оказалось несложно, тем более что учителя здесь хорошие – всем помогут, все подскажут. О ребятах-земляках он отзывается очень положительно: по его словам, каждый попавший сюда южноуралец – готов.