Молодоженам Челябинска запретили вешать замки на новой набережной

На ограждении новой набережной реки Миасс молодожены начали вешать замки с цепями. Администрация города просит воздержаться от порчи ограждения - замки и цепи будут срезаться.

В администрации Челябинска отметили, что в городе есть другие места, где молодоженам можно разместить подобный замок - «Сфера любви» и мостик в ЦПКиО имени Гагарина.

Оказывается, традиция вешать свадебные замки на мост пришла к нам из литературы. Об этом сообщает издание sunmag.mе.

Роман достаточно популярного итальянского писателя Федерико Моччиа «Три метра над небом» (итал. Tre metri sopra il cielo), который вышел в 1992 году, стал прародителем оригинального свадебного ритуала. Герои книги поклялись друг другу в вечной любви, обмотали столб моста цепью, повесили на нее замок в честь своих высоких чувств, а ключ от замка выбросили в саму реку Нехитрый ритуал показался читателям настолько интересным, что замки для молодоженов очень быстро набрали популярность среди влюбленных пар по всему миру. С тех самых пор женихи и невесты свои любовные замочки вешают на столбы, мосты, ограждения, ветки деревьев и прочие удобные места. К слову, этнографы поговаривают, что традиция закрывать амбарные замки на счастье молодоженов, а ключ выбрасывать куда подальше или отдавать на хранение кому-то уважаемому, существовала много лет назад и на Руси. Кстати, сам замок никуда не вешался, а зарывался в землю в укромном месте. Такая вот романтичный, но бесполезный, с точки зрения вторичной переработки, обряд.